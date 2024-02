Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a indiqué samedi à Addis-Abeba, en Ethiopie, que la bande de Ghaza est soumise à un génocide et que le peuple palestinien est privé de tous ses droits.

Dans son discours prononcé à l'ouverture des travaux de la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine (UA), placée sous le thème: "Eduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle", Faki a condamné "les opérations militaires agressives, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, commises par l'armée d'occupation sioniste, depuis le 7 octobre, contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza".

Le Président de la Commission de l'UA a souligné que la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui a ordonné à l'entité sioniste de garantir, en urgence, l'acheminement des aides humanitaires sans obstacles au profit des habitants de Ghaza, de sanctionner les responsables sionistes incitant à des actes de génocide et de cesser de cibler des civils et des infrastructures de base, est "une victoire pour tous les pays qui soutiennent la cause palestinienne".

Outre la problématique de l’éducation en Afrique, plusieurs questions régionales et internationales seront débattues lors des travaux de cette session, notamment la cause palestinienne et les développements de la situation sécuritaire en Afrique, ainsi que la réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine, la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et l’activation de la Force africaine en attente (FAA).

Le président mauritanien prend la présidence tournante de l'UA

Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a pris samedi la présidence tournante de l’Union africaine (UA), succédant au Comorien Azali Assoumani. L'accession de Ould Cheikh Ghazouani à la présidence de l'UA s'est faite au cours de l'ouverture des travaux de la 37e session ordinaire du sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine qui se tiennent dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

Le président mauritanien s'est engagé, dans une allocution à cette occasion, à assumer cette responsabilité, tout en privilégiant le dialogue permanent et l'étroite coordination avec l'ensemble des pays membres de l'UA. Il a, par ailleurs, félicité son prédécesseur Azali Assoumani, qui aura assuré la présidence de l'organisation panafricaine pendant une année, pour ses efforts en faveur du développement et de la prospérité du continent.