Le volume des souscriptions auprès d'El-Djazair Takaful a atteint plus de 76 millions DA en 2023, sachant que l'activité de l'assurance Takaful a été lancée en Algérie en février 2023, a annoncé le PDG de la compagnie, Mahfoud Ziane Bouziane.

Dans une déclaration à l'APS, M. Bouziane a précisé que l'année dernière, la compagnie "a su gagner la confiance de plus de 2.100 souscripteurs, tous types d'assurance confondus", atteignant ainsi "un volume de souscriptions de plus de 76 millions DA".

Il a en outre fait état de "l'indemnisation de plus de 80 dossiers d'accidents déclarés sur 100", qualifiant les chiffres réalisés de "très encourageants", d'autant que la compagnie, a-t-il dit, a constaté "un engouement des citoyens et des opérateurs pour l'assurance Takaful, qui est conforme aux préceptes de la charia". Le même responsable a fait savoir que cette activité avait été réalisée à travers 10 agences ouvertes en 2023 dans différentes régions du pays, indiquant que la compagnie envisageait de "doubler" le nombre d'agences en 2024, tout en proposant de "meilleurs services".

Selon lui, la relance de l'industrie automobile en Algérie "boostera" la finance islamique et l'assurance Takaful.

Dans le cadre de l'accompagnement de la finance islamique par la compagnie, le PDG a rappelé la signature de sept (7) conventions avec des banques publiques et privées pour couvrir les différentes formules de la finance islamique qu'elles proposent, à travers les produits de l'assurance Takaful, ajoutant que la compagnie était "en négociation avec les autres banques privées disposant de guichets islamiques".

El-Djazair Takaful a participé à des rencontres académiques spécialisées à portée nationale et internationale en vue de sensibiliser sur la finance islamique et l'assurance Takaful, avec l'organisation de journées de sensibilisation à travers le pays, en coordination avec les Chambres de commerce et d'industrie. Concernant les futurs projets de la compagnie, M. Bouziane a précisé qu'un "projet ambitieux" était à l'étude pour le lancement, en 2024, d'une agence virtuelle d'e-marketing.

El-Djazair Takaful est l'une des deux compagnies spécialisées dans l'assurance Takaful, avec El-Djazair El-Moutahida Family Takaful.

Elles ont toutes deux été créées en 2022, après la promulgation, en 2021, des textes juridiques encadrant cette activité.

El-Djazair Takaful est spécialisée dans l'assurance générale alors qu'El-Djazair El-Moutahida Family Takaful est spécialisée dans l'assurance Takaful familiale.