L'organisation "Meeting of Algeria's youth", a tenu, jeudi à Alger, sa première conférence nationale coïncidant avec la célébration de la journée nationale du Chahid (18 février) Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de l'organisation "Meeting of Algeria’s Youth", Abdelmalek Benlaouar, a déclaré que le choix de cette date pour la tenue de la conférence vise

à "rapprocher la jeunesse algérienne de ses aïeux, les vaillants Moudjahidine et Chouhada".

M. Benlaouar a, en outre, indiqué que l'organisation "se veut un partenaire actif dans le processus d'édification de l'Algérie, en droite ligne avec les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a contribué à l'autonomisation de la jeunesse algérienne et à la réalisation de ses aspirations".

De son côté, le président du comité préparatoire de la conférence, Idris Abderrahim, a souligné que "l'organisation s'intéresse au volontariat à travers le territoire national et à tous les aspects sociaux, culturels et économiques de la jeunesse, à l'instar de la formation dans les domaines qui intéressent les jeunes".

Pour sa part, le président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaid, a mis en valeur le rôle de la jeunesse dans l'édification de l'Etat et dans le développement national, exhortant la nouvelle génération à "être à la hauteur des défis auxquels le pays est confronté et à préserver le legs des Chouhada de la révolution de libération".

Par ailleurs, un hommage a été rendu au défunt Moudjahid Youcef Khatib, dit Si Hassen.

Un hommage a également été rendu au peuple palestinien pour sa résilience et sa bravoure face à la tyrannie de l'occupation sioniste.

A cette occasion, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita a dénoncé "la complicité internationale avec l'entité sioniste et ses pratiques barbares contre le peuple palestinien sans défense qui subit un génocide", saluant, par la même, la position immuable de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne.

Mascara: les ossements du martyr de la Révolution Ouanas Dahou exhumés (wilaya)

Les ossements du martyr de la Révolution Ouanas Dahou ont été exhumés, jeudi dans la région d’El Hedaïdia, dans la commune de Fraguig (Mascara), a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya.

La cérémonie d’exhumation a été supervisée par les autorités locales, en présence de membres de la famille révolutionnaires et des proches du chahid, à l’issue de laquelle les ossements du Chahid Ouanas Dahou ont été transférés au Musée du moudjahid, avant leur inhumation au cimetière des martyrs de la commune de Mohammadia, dimanche prochain, à l’occasion de la Journée nationale du Chahid, a-t-on indiqué.

Pour rappel, les ossements du Chahid ont été découverts par un de ses proches.

Une commission de wilaya composée des autorités locales, de responsables des directions des Moudjahidine et Ayants-droit et des Affaires religieuses et des Wakfs, de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile, d’un médecin légiste et de représentants du Secrétariat local de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), s’était déplacée sur les lieux pour superviser l’exhumation, a-t-on indiqué. Il est à noter que des membres de sa famille et un certain nombre de compagnons du Chahid avaient confirmé la mort en martyr de Ouanas Dahou sur les lieux mêmes où ses ossements ont été retrouvés, sachant que le médecin légiste a confirmée que les ossements sont effectivement ceux du martyr.

Le Chahid Ouanas Dahou, né en 1929 dans la commune de Mohammadia, qui était membre de l’Organisation civile du FLN (OCFLN), avait rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN), en 1957, avant de tomber au champ d’honneur, en 1958, en compagnie de deux de ses frères d’armes, le 4 novembre 1958 dans la région de Hedaidia, lors d’un accrochage avec une unité de l’armée coloniale.

L’Algérie est "un modèle" en matière de sacrifices pour la liberté et la souveraineté (Chercheur)

L’Algérie est "un modèle" en matière de sacrifices consentis durant la période coloniale pour recouvrer la liberté et la souveraineté de son peuple, a estimé jeudi à Bouira, le chercheur en histoire, Mohamed Lahcen Zeghidi.

S’exprimant lors d’une rencontre organisée au lycée Mohamed Seddik Ben Yahia de la ville de Bouira, M. Zeghidi a évoqué les souffrances endurées par le peuple algérien qui, a-t-il dit, "n’a jamais cessé un jour de combattre le colonialisme français tout au long de la période allant de 1830 jusqu’à 1962".

"L’Algérie a payé un lourd tribut" avec des millions de martyrs tombés au champs d’honneur durant toute la période coloniale, a indiqué l’historien algérien au cours de cette rencontre organisée dans le cadre de la 24e semaine culturelle et historique initiée par l’association Michaâl El Chahid pour commémorer la journée du Chahid.

L’intervenant est revenu aussi sur les massacres, ainsi que les génocides et les destructions commis par l’armée coloniale française durant toute cette période. "Plus de 45.000 Algériens et Algériennes sont tombés en martyrs lors des massacres du 8 mai 1945", à Guelma, Sétif et Kherrata, a rappelé M. Zghidi lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence de l’ancien moudjahid et wali de Bouira, Salah Laouir, ainsi que du député Smail Mira, qui est également fils du Chahid Abderrahmane Mira.

Avant de conclure, l’orateur, qui est coordonnateur de la Commission mixte algéro-française de l'Histoire et la Mémoire, s’est exprimé sur le rôle et la mission de cette commission, qui, a-t-il dit, "œuvre pour restituer tous les droits historiques de l’Algérie".

Il a fait savoir, à ce propos, qu'il existe un nombre important de canons algériens détenus à ce jour par la France dans son musée militaire à Paris, sans parler, a-t-il dit, "d’autres objets et patrimoines pillés et des crânes ainsi que des ossements de nos combattants qui font partie de notre patrimoine, et de notre histoire révolutionnaire".

Arrivée du premier groupe de jeunes de la communauté nationale à l’étranger

Un premier groupe de jeunes de la communauté nationale à l’étranger est arrivé, vendredi après-midi, à l’Aéroport international d’Oran "Ahmed Benbella" pour participer à une caravane d’échange entre les jeunes algériens, organisée à l’initiative du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), en partenariat avec la Grande Mosquée de Paris, dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du chahid.

La responsable de la coopération et des relations internationales au CSJ, Labiad Amani a indiqué, dans une déclaration à l’APS en marge de l’accueil de ce groupe de jeunes de la communauté nationale à l’étranger composé de 7 jeunes, que "le but de cette caravane est de valoriser les compétences des jeunes du pays et ceux établis à l'étranger et de les impliquer en tant que partenaires actifs dans le processus de développement national".

Elle a souligné que la caravane, forte de 40 jeunes (garçons et filles) parmi les compétences nationales à l’intérieur du pays et à l’étranger, "constitue une occasion pour échanger les expériences dans divers domaines et spécialités, à l’instar de la culture, la recherche scientifique, l’entrepreneuriat, la technologie et l’innovation".

De son côté, le coordinateur de la caravane et chargé de la société civile à la Grande Mosquée de Paris, Fouad Miloudi a déclaré que cette caravane, qui s’inscrit dans le cadre de l’accord signé entre le Conseil supérieur de la jeunesse et la Grande Mosquée de Paris, "se veut une opportunité de rencontre et de cohésion entre la jeunesse algérienne résidante en Algérie".

Il a souligné que la jeunesse algérienne établie à l’étranger présentera, à la faveur de cette caravane, des propositions et des projets au CSJ dans les domaines de l’enfance, de l’environnement et de l’entrepreneuriat. Le premier groupe de jeunes de la communauté nationale à l’étranger consacrera vendredi soir une visite de courtoisie au moudjahid Bentahar Abderrahmane à son domicile familial et se rendra à la Grande poste, à la place du 1er novembre 1954 et au Théâtre régional "Abdelkader Alloula".

Un deuxième groupe composé de 14 jeunes garçons et filles, issus de la communauté nationale à l’étranger, est attendu ce soir à l’Aéroport international d’Oran "Ahmed Benbella" pour participer à la caravane.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités de la rencontre des talents de la jeunesse algérienne de l’intérieur et de l’extérieur du pays sous le slogan "Le pays nous rassemble", qui sera organisée du 16 au 20 février dans chacune des villes d’Oran, d’Illizi et de Djanet, par la commission de coopération et des relations internationales du CSJ, en partenariat avec la Grande Mosquée de paris, dans le cadre de la concrétisation du programme de la convention commune entre les deux instances.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel du Conseil supérieur de la jeunesse, issus de sa vision 2023-2033, dans son axe stratégique lié à l’amélioration de la communication entre les jeunes d’ici et d’ailleurs, à l’échange d’expérience et à la célébration de la diversité culturelle en Algérie. Cette caravane qui s’ébranlera demain samedi à partir de la wilaya d’Oran à destination de la wilaya de Djanet, passant par Illizi, comporte diverses activités.