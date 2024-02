Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu, vendredi à Addis-Abeba, des entretiens bilatéraux avec la ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République de l'Afrique du Sud, Mme Naledi Pandor, et ce en marge de sa participation aux travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties ont examiné les développements du génocide incessant perpétré contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et salué les démarches judiciaires de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ), en parfaite harmonie avec les efforts diplomatiques inlassables de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU.

Selon le communiqué, l'objectif de cette complémentarité est d'activer les mesures provisoires rendues par la CIJ et de réaliser les objectifs communs consistant en l'arrêt de l'agression sioniste, la protection des civils et l'acheminement des aides humanitaires sans obstacle aucun, tout en œuvrant à une solution durable de la cause palestinienne, en se référant aux résolutions de la légalité internationale.

Evoquant, par ailleurs, les derniers développements de la cause du Sahara occidental, les deux parties ont réitéré leur soutien au Secrétaire général de l'ONU et à son Envoyé personnel, M. Staffan De Mistura, pour leurs efforts visant à relancer le processus politique en vue du règlement du conflit au Sahara occidental en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination, ajoute le même communiqué.

La rencontre a également constitué une occasion pour se concerter et coordonner sur les principales questions inscrites à l'ordre du jour des travaux du sommet de l'UA, prévu les 17 et 18 février, conclut le communiqué.