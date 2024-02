Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf, participe en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, samedi et dimanche à Addis-Abeba, aux travaux de la 37e session ordinaire de

la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine (UA), placée sous le thème "Eduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle", indique un communiqué du ministère.

Outre la principale thématique de la session, à savoir la problématique de l’éducation en Afrique, plusieurs questions régionales et internationales seront débattues lors des travaux de cette session, notamment la cause palestinienne et les développements de la situation sécuritaire en Afrique, ainsi que la réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine, la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et l’activation de la Force africaine en attente (FAA), précise la même source.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères "représentera Monsieur le président de la République à la Réunion du Comité des Dix de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité et à la Réunion du Comité des chefs d'Etat et de Gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC), qui se tiendront en marge du Sommet de l’UA", conclut le communiqué.