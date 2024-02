Les indices de la Bourse de New York évoluaient dans le rouge vendredi après un indice des prix de gros plus fort que prévu aux Etats-Unis qui faisait grimper les taux obligataires.

L'indice Dow Jones cédait 0,46%, le Nasdaq, à dominante technologique, lâchait 0,72% et le S&P 500, qui avait atteint un record en clôture jeudi, reculait de 0,51% vers 14H55 GMT.

Jeudi, l'indice élargi, le plus représentatif du marché new-yorkais, avait gagné 0,58% pour s'inscrire à 5.029,73 points, un nouveau plus haut historique.

Le Dow Jones avait engrangé 0,91% à 38.773,12 points et le Nasdaq avait avancé de 0,30% à 15.906,17 points. Vendredi peu avant l'ouverture, le département américain du Travail a publié un indice des prix de gros qui a surpris par sa vigueur.

Ces prix à la production ont rebondi plus qu'attendu en janvier, augmentant de 0,3% sur un mois, après avoir reculé de 0,1% en décembre.

Les analystes anticipaient une hausse plus modeste de 0,1%. "Pour la banque centrale, c'est un peu préoccupant mais les responsables de la Fed ne devraient pas se focaliser sur un chiffre mensuel", a commenté Rubeela Farooqi, économiste pour HFE, assurant que ceux-ci "vont rester patients (...) avant de décider de la future politique monétaire". La réaction a été vive toutefois sur le marché obligataire où les taux à deux ans et dix ans se sont nettement tendus, la ténacité de l'inflation faisant craindre que le coût du crédit fixé par la Fed ne reste élevé plus longtemps.

Les rendements sur les obligations à deux ans ont grimpé à 4,67% contre 4,57% et ceux sur les bons du Trésor à dix ans sont montés à 4,30% contre 4,23% la veille. D'autres données économiques ont montré une activité mitigée. Le marché du logement, mis à mal par les forts taux d'intérêt sur les crédits immobiliers, a montré un nouveau signe de faiblesse.

Les mises en chantier de logements ont chuté de presque 15% en janvier, à leur plus bas niveau depuis août.

A la cote, les banques souffraient de la tension des taux obligataires comme Bank of America (-0,38%) ou Citigroup (-0,43%). La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase s'envolait de 12% après avoir annoncé la veille après la clôture des bénéfices largement supérieurs aux prévisions.

Grâce notamment à une montée du bitcoin, son chiffre d'affaires trimestriel a grimpé à 954 millions de dollars contre 826 millions prévus par les analystes.

L'action du groupe de semi-conducteurs Applied Material était très recherchée (+8,19%) après des résultats et surtout des perspectives d'activité meilleure que prévu. Le service de streaming Roku voyait ses titres chuter de 18% malgré des résultats dépassant les attentes avec 80 millions d'abonnés.

Mais le groupe a publié des prévisions inférieures aux anticipations des analystes dans un contexte de plus en plus concurrentiel pour le secteur.

Le chausseur et fabricant de vêtements sportifs Nike cédait 3,47% alors que le groupe cherche à diminuer ses coûts et prévoit de supprimer 1.600 emplois, soit 2% de ses effectifs, selon le Wall Street Journal.

Tokyo toute proche de ses records historiques

La Bourse de Tokyo était en forte hausse vendredi en matinée, dans la foulée de l'optimisme qui a régné la veille à Wall Street, et était désormais à portée de ses records absolus datant de fin décembre 1989.

L'indice vedette Nikkei grimpait de 1,28% à 38.645,77 points vers 01H30 GMT, avec en ligne de mire son plus haut historique de 38.957,44 points (en séance) et de 38.915,87 points (en clôture), deux records datant du 29 décembre 1989, juste avant l'éclatement de la bulle spéculative japonaise.

L'indice élargi Topix prenait lui 1,35% à 2.626,73 points.

Des indicateurs américains mitigés jeudi ont accrédité la thèse d'un atterrissage en douceur de l'activité économique aux Etats-Unis, un scénario qui plaît aux marchés car conforme aux intentions de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le Nikkei a bondi de 28% en 2023, sa meilleure performance annuelle en dix ans, et a commencé cette année sur les mêmes bases, ayant bondi de plus de 15% depuis début janvier. L'économie japonaise reste fragile: à cause d'une consommation intérieure en berne, le pays est entré en légère récession en fin d'année dernière et il a été rétrogradé au quatrième rang économique mondial, derrière l'Allemagne.

Mais les bourgeons d'un cercle vertueux entre l'inflation et les salaires commencent à poindre au Japon, ce qui améliore ses perspectives de croissance.

La grande faiblesse persistante du yen dope également les résultats des grandes entreprises japonaises, très orientées à l'export.

Et cette tendance de change rend les actions nippones "relativement bon marché" pour les investisseurs étrangers, rappelle le stratégiste de SBI Securities Ichiro Asai, interrogé par l'AFP.

Par ailleurs, les sociétés japonaises cajolent davantage leurs actionnaires que par le passé, à coups de dividendes plus élevés, de rachat d'actions plus fréquents et d'une diminution de leurs participations croisées.

Contrairement à la fin des années 1980, la Bourse de Tokyo n'est pas dans une situation de bulle spéculative, estime encore M. Asai, car les actions ne semblent pas surévaluées par rapport aux bénéfices que dégagent les entreprises.

Le yen reculait de nouveau par rapport au dollar, qui valait 150,17 yens vers 01H20 GMT contre 149,93 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro montait à 161,63 yens contre 161,51 yens la veille, et se négociait pour 1,0764 dollar contre 1,0772 dollar jeudi.

Le marché du pétrole était légèrement en baisse: vers 01H10 GMT le baril de WTI américain cédait 0,03% à 78,01 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,17% à 82,72 dollars.