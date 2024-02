L'Algerian union bank (AUB) a inauguré, mercredi, sa nouvelle agence commerciale à Nouadhibou (Mauritanie) dans l'objectif de fournir des services de proximité, renforcer les échanges commerciaux et promouvoir la dynamique économique entre les deux pays frères.

La nouvelle agence a été inaugurée officiellement par le président du conseil d'administration de l'AUB, Ali Kadri en présence du Consul d'Algérie à Nouadhibou, Mehibel Abdessalem, de cadres de la banque, du Conseiller du wali de Dakhlet Nouadhibou, chargé des affaires économiques et du développement local, Cheikh Sid Ahmed Ould Mohamed Abdallah, du Gouverneur de Nouadhibou, Sid Ahmed Ould Ahouibib et du maire de la commune de Nouadhibou, Ghassem Ould Blali.

Dans son allocution, M. Kadri a souligné "la détermination des autorités algériennes à renforcer les relations de coopération avec la Mauritanie, dans tous les domaines, notamment ceux relatifs au développement et à l'économie".

"L'Algérie envisage d'ouvrir des filiales de banques algériennes en Afrique", a-t-il révélé, ajoutant que "le lancement de ce processus depuis la Mauritanie "traduit les relations profondes de coopération entre les deux pays frères". Après avoir adressé ses remerciements aux autorités mauritaniennes pour "les facilitations accordées dans le cadre de l'ouverture de cette nouvelle agence de l'AUB", M. Kadri a mis en avant "le développement notable que connaissent les relations entre les deux pays frères sur tous les plans".

En marge de la cérémonie inaugurale, la délégation mauritanienne a sillonné les différents services de la nouvelle agence où ils ont reçu des explications de la part des responsables de cette structure financière, sur les opportunités offertes aux entreprises et investisseurs.

Inaugurée en septembre dernier à Nouakchott, l'AUB vise à renforcer et activer les échanges commerciaux entre les deux pays, booster l'économie à travers l'appui des investisseurs tout en faisant de la Mauritanie une locomotive des échanges commerciaux dans la région. Cette banque, spécialement destinée aux institutions, aux investisseurs et aux hommes d'affaires en Mauritanie et en Algérie, avec un capital de 50 millions USD, vise à stimuler l'économie et à créer des opportunités d'emploi en fournissant des investissements considérables.

La banque propose à ses clients une gamme de produits et de services bancaires qui répondent à leurs besoins en matière de financement et de services bancaires électroniques.

La création de la Banque est le fruit d'un partenariat entre le Crédit populaire d'Algérie (40% du capital), la Banque extérieure d'Algérie "BEA", (20%), la Banque nationale d'Algérie "BNA" (20%) et la Banque d'agriculture et de développement rural BADR" (20%).

L'ouverture des succursales de la banque "AUB" en Mauritanie intervient à un moment où les relations de coopération économique et commerciale entre l'Algérie et la Mauritanie connaissent un bond qualitatif, sous les instructions des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, consistant en le lancement des travaux de réalisation de la route Tindouf-Zouérat pour renforcer les échanges commerciaux et œuvrer à la création d'une zone de libre-échange entre les deux pays, ainsi que l'ouverture d'une foire permanente à Nouakchott pour les produits algériens.

Pour rappel, Nouadhibou est l'un des départements administratifs de la Mauritanie, située à 400 km au nord de la capitale Nouakchott, sur la côte de l'océan Atlantique.

Elle est la capitale de la région de Dakhlet Nouadhibou et la capitale économique de la Mauritanie, ainsi que la deuxième plus grande ville en termes d'activité commerciale.

Elle est également considérée comme la porte de l'Afrique du Nord, abritant un port commercial, un aéroport international ainsi que plusieurs installations industrielles et touristiques.