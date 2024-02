Pour le compte de la17e journée de la Ligue 1, la JS Kabylie a ramené un bon point de son déplacement à Dar El Baida face au PACP (0-0).

Stade de Dar El-Beida Temps froid, affluence moyenne, arbitres: MM. Ghorbal et Gourari et Mme Ouahab

Averts : Bendouma (7’), Aït-Abdeslam (38’). Boumechra (74’), Traoré (90’+4)) JSK.

Expulsion ; Hamidi (90’+2) PAC.

PAC : Moussaoui,Aït-Abdeslam,Hamidi, Bendouma,Mokkedem,Tahar,Kaâssis, (Boucif 85’),Titraoui, Boubina, Boukerma,(Toulouenga 58’),Ramdaoui, (Kohili 69’)

Ent. : Martins

JSK : Hadid, Nechat, Gatal, Bouhakak, Driss, Amriche, Boumechra, Redjem, (Amrane 83’), Matouti, Boualia, Mouaki, (Traoré 68’)

Ent. : Aït-Djoudi

Avec un onze entrant remanié par rapport au dernier match face au NC Magra, la JS Kabylie, et malgré un niveau moyen a pu arracher le point du nul face à une équipe du PAC qui ramène un résultat positif face aux rouge et Noir plus volontaire.

Un résultat équitable vu le visage montré par les deux équipes tout au long des 90 minutes, mais beaucoup de travail attend les deux coachs notamment sur le plan offensif et l’efficacité devant les buts

Les Kabyles se sont neutralisés hier au stade de Dar El Baida sur un score de parité zéro partout.Un nul qui arrange les affaires des hommes d’Azzedine Aït Djoudi qui ont été dominés de bout en bout dans ce match.De l’avis de l’ensemble des observateurs, ce sont les protège de l'entraîneur Martins qui ont raté deux précieux points dans ce match, au vu de leur large domination.Les Kabyles ont très mal entamé leur début de match, au vu des nombreuses occasions créées par les coéquipiers de Titraoui. Pas moins de trois occasions nettes ont été enregistrées lors du premier quart d’heure par les locaux. La première menace a été enregistrée à la première minute de jeu par l’intermédiaire de Boulbina qui a pris en pleine vitesse les défenseurs kabyles avant d’enchaîner par une frappe qui est passée au-dessus de la barre transversale. A la 9’, c’est Kassis qui a tenté une action devant les bois. Il est parvenu à déborder le portier kabyle avant de le lober. Heureusement qu’il y a eu Drisse à la couverture qui a dégagé le ballon de la ligne des buts. 14’, et après un bon travail sur le côté de Titraoui, ce dernier a passé le ballon à Boulbina, qui, à son tour, a enchaîné par une frappe à l’entrée des 18 mètres, qui est passée juste à côté du poteau de Haddid.

Première mi-temps à sens unique

Il aura fallu attendre la 16’ pour assister à la première action du côté des Kabyles, et ce grâce à un boulet de canon de Boumechra, qui a obligé le portier Moussaoui à s’interposer en deux temps. A la 28’, ce sont les Pacistes qui ont repris le jeu en main, en tentant une nouvelle occasion, menée cette fois-ci par Tahar qui, suite à une frappe, obligea Haddid à dégager le ballon en catastrophe en corner. Les Kabyles, complètement déboussolés lors de cette première mi-temps, ne sont pas parvenus à sortir de leur zone. Ce qui a profité aux attaquants des jaune et bleue , notamment à Titraoui, qui a eu deux occasions nettes de marquer, l’une à la 36’ et l’autre à la 40’ mais a manqué le cadre de peu sur les deux tentatives. Les deux formations sont rentrées aux vestiaires à la pause sur ce score de parité de zéro partout.

54’, les Kabyles réclament un penalty

En seconde période, ce sont les Kabyles qui semblaient reprendre le jeu en main, à l’image de la tentative de Matouti à la 53’, mais son essai est passé tout juste à côté des buts. Une minutes plus tard, les Kabyles ont réclamé un penalty. Pour cause, le défenseur du PAC a commis une faute de tirage de maillot à l’intérieur de la surface sur l’attaquant Boualia, mais l’arbitre a refusé de désigner le point de penalty. Une action qui a soulevé la colère du banc de touche de la JSK. A la 71’, l’attaquant du PAC a tenté une nouvelle fois sa chance face aux buts, mais le portier Haddid était bien en place pour capter le cuir. Par la suite, le jeu s’est centré au milieu du terrain, jusqu’à la 79’, suite à une erreur monumentale de Mokedem, qui a tenté un dribble devant les attaquants Kabyles. L’erreur de Mokkedem a été suivie d’une seconde faute l'attaquant Kabylie le Malien Traouri a effacer le défenseur Ait Abdselme présente seule face au gardien Moussaoui ce dernier a sauvé son équipe dun but valable . Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité de zéro partout, en attendant la prochaine confrontation, prévue pour la semaine prochaine face à Khenchela au stade du1er novembre de Tizi ouzou , pour le compte de la 18em journées du championnat ligue Mobilis.

F Y