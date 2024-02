Le nombre de personnes touchées par le choléra dans le monde en janvier dernier a dépassé les 40.000, a indiqué mardi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le risque de propagation du choléra dans le monde est «très élevé», a alerté l’organisation onusienne, indiquant qu’en janvier dernier, 40.900 cas de choléra ont été enregistrés dans 17 pays et 775 personnes en sont décédées.

Les cas de choléra ont été constatés dans quatre régions de l’OMS sur six : en Afrique, dans les pays de la Méditerranée orientale, en Amérique et en Asie du Sud-Est, a-t-elle précisé. La hausse des contaminations est «particulièrement inquiétante» en Zambie et au Zimbabwe, selon l’OMS, rappelant qu’en 2023, plus de 708.200 cas de choléra ont été enregistrés dans 30 pays pour 4.300 décès.

En 2022, le nombre de cas détectés de choléra dans le monde a été de 472.697 et en 2021, il était de 233.370. «La lutte contre le choléra est freinée par le manque de vaccins. L’année dernière, 14 pays ont demandé 76 millions de doses de vaccins alors qu’on n’en avait que 38 millions», a précisé l’OMS.