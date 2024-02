Le pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a prononcé, mercredi, une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un (1) million de dinars à l'encontre de l'ex-ministre délégué, poursuivi pour des accusations liées à la dilapidation de l'argent public, trafic d'influence et enrichissement illicite.

Le pôle a également ordonné la confiscation de tous ses biens fonciers et mobiliers, avec obligation pour ses 4 sociétés de verser une compensation estimée entre 7 millions de Da et 600.000 DA, au profit de la Société algérienne de réalisation d'équipements et d'infrastructures métalliques "ALRIM", de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), du Fonds de garantie des crédits et du Trésor public.

Le Tribunal a également condamné 16 accusés dans la même affaire, dont des membres de la famille de Nassim Diafat, et l'ancien directeur général de la société ALRIM, à des peines allant entre 5 ans de prison ferme et un an avec sursis, tandis que 21 autres accusés ont été relaxés.