La 17e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue jeudi, vendredi, et samedi, sera marquée par le choc du haut de tableau entre le leader le MC Alger et le CS Constantine (4e), alors que le PAC espère préserver la bonne dynamique à domicile face à la JS Kabylie.

Le "Doyen" qui caracole en tête avec 36 points, abordera ce rendez-vous avec l'intention de creuser l'écart sur ses poursuivants directs, et confirmer davantage ses ambitions de reconquérir un titre qui fuit son palmarès depuis 2010.

Un succès face au CSC (4e, 27 pts), permettrait aux Algérois d'enchaîner un quatrième succès de rang, toutes compétitions confondues, et du coup entamer la seconde partie de la saison du bon pied.

Le CSC, qui reste sur une victoire à domicile face au MC El-Bayadh (2-1), ne compte pas effectuer le déplacement à Alger en victime expiatoire, d'autant qu'il a les atouts pour réussir un bon résultat, comme ce fut le cas face à l'USM Alger (victoire 2-1 au stade du 5-juillet, NDLR).

Le Paradou AC (3e, 29 pts), auteur d'une retentissante victoire dimanche face à l'USMA (5-1), accueillera la JS Kabylie (7e, 25 pts), dans un match qui devrait revenir, à priori, aux "Académiciens", sur une courbe ascendante.

Une victoire du Paradou AC lui permettrait de s'emparer provisoirement de la position de dauphin.

De son côté, la JSK, dirigée sur le banc par Azzedine Aït Djoudi, espère frapper un bon coup à Alger, et tenter de faire la passe de trois, elle qui reste sur deux succès de rang.

L'ES Sétif (4e, 27 pts), sous la conduite du nouvel entraîneur tunisien Ammar Souayah, effectuera un déplacement périlleux à El-Bayadh pour affronter le MCEB (11e, 21 pts).

L'Entente, auteur de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, espère préserver sa position dans le haut du tableau, cela passera inéluctablement par un bon résultat face au MCEB, 7e meilleure équipe à domicile avec un bilan de 16 points pris sur 21 possibles.

L'USMA sommée de sortir la tête de l'eau

De son côté, l'USM Alger (6e, 26 pts), groggy après le (5-1) infligé par le PAC, tentera de relever la tête et réhabiliter son image à l'Est face à l'USM Khenchela (9e, 23 pts), battue lors de la précédente journée à Sétif par l'ESS (2-1).

Le club algérois, battu lors des deux dernières journées, n'aura plus droit à l'erreur face à l'USMK, à la recherche de son côté d'un succès devant ses supporters pour rejoindre la première partie du tableau.

Dans le bas du classement, l'ASO Chlef (12e, 17 pts) défiera un concurrent direct pour le maintien l'ES Ben Aknoun (14e, 10 pts), dans un match "à six points", où le faux pas pour l'une ou l'autre équipe est interdit.

Sur le plan des statistiques, l'ESBA en ballotage défavorable, puisque les joueurs de l'entraîneur Billel Dziri ont décroché 4 points seulement sur 24 possibles en dehors de leur base.

Enfin, dans la course au maintien, la lanterne rouge l'US Souf (16e, 4 pts) devra impérativement l'emporter à la maison face à l'US Biskra (8e, 24 pts), alors que le premier relégable le MC Oran (14e, 10 pts) effectuera un voyage semé d'embûches à Béchar pour défier la JS Saoura (10e, 22 pts).

Cette journée est tronquée du match NC Magra- CR Belouizdad, reporté à une date ultérieur en raison de l'engagement du Chabab en Ligue des champions d'Afrique, vendredi face aux Egyptiens d'Al-Ahly du Caire, au stade du 5-juillet (20h00).