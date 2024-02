Le nouvel entraîneur de l’ES Sétif (Ligue 1 Mobilis de football) le Tunisien Ammar Souayah, a indiqué, mardi, que sa "principale préoccupation" avait trait au nombre de joueurs blessés avant le déplacement à El Bayadh, où son équipe doit affronter jeudi le Mouloudia local, en ouverture de la 17e journée de compétition.

Le coach de l’Entente a indiqué, dans une déclaration aux médias à l’issue de l’avant-dernière séance d’entraînement avant ce rendez-vous qu’il avait observé son équipe pendant la courte période qu’il a passée à la barre technique (il n’a dirigé que deux entraînements), soulignant à nouveau qu’une "infirmerie remplie inquiète toujours un coach".

Il a précisé, à ce propos, que pas moins de 6 éléments ne pourront pas être du voyage à El Bayadh pour cause de blessure, il s'agit du milieu de terrain Tahar Benkhelifa, recruté au mercato hivernal, du meneur de jeu malien Abdou Salam Jiddou et de son compatriote défenseur Moriba Diarra, de l’attaquant Mehdi Hitala, en plus des défenseurs Mohamed-Imad Reguieg et Mohamed- Khathir Ziti.

Ammar Souayah a toutefois ajouté que des "solutions alternatives existent et permettent de faire face à cette situation", avant d’affirmer que l’équipe est "fin prête pour le match contre le MCEB", qui le verra étrenner sa présence sur le banc sétifien.

"Pour moi, le fait d’entraîner l’équipe sans avoir pu superviser les derniers recrutements, ni la préparation d’avant saison, ne sont pas des obstacles en raison de mon expérience qui m’a fait vivre une situation semblable lorsque j’entraînais la JS Kabylie lors de la saison 2021-2022", a assuré le coach des "Aigles Noirs", rappelant, à ce propos, qu’il avait dirigé l’équipe du Djurdjura "immédiatement après (sa) nomination, sans avoir dirigé la moindre séance d’entraînement".

Ammar Souayah a par ailleurs considéré la série de résultats positifs obtenus par l’ES Sétif lors des dernières journées comme un "facteur positif", même si cette situation "donne une ampleur supplémentaire à (sa) responsabilité, et (lui) impose, ainsi qu’aux joueurs et au staff technique de redoubler d’efforts pour réaliser un résultat positif face à El Bayadh".

Une formation dont il a affirmé avoir supervisé le dernier match face au CS Constantine.

Souayah, qui n’a pris ses fonctions d’entraîneur de l’ES Sétif qu’au début de la semaine en cours, a fait part de la détermination de son groupe à "revenir d’El Bayadh avec un résultat positif".

Cela soignerait le moral de ses troupes et constituerait, pour lui, un début de carrière prometteur sur le banc de l’équipe-phare d’Ain Fouara.