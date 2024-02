Les dirigeants du CRB n'ont guère chômé ces dernières semaines. Et comment pourraient-ils observer une quelconque halte avec l'enchaînement des rencontres du championnat national de la Ligue une mobilis ?

Les dirigeants du CRB n'ont guère chômé ces dernières semaines.

Et comment pourraient-ils observer une quelconque halte avec l'enchaînement des rencontres du championnat national de la Ligue une mobilis ? Après les deux victoires acquises,les protégés du président Mehdi Rebhi veulent battre Ahly du Caire, la formation qui a été considérée comme celle du siècle du continent africain après ses nombreuses conquêtes.Ce club recèle actuellement en son sein la bagatelle de six internationaux.

Cependant, le onze cairote sont en tête du groupe D avec Young Africain avec 5 point et le chabab avec 4 point d'avance a un seul point d'avance des leader .

Demain soir, à Au 5 juillet , le choc CRB-Ahly a des allures de véritable finale avant la lettre. Des deux côtés, et en dépit de l'importance de cette affiche, on s'efforce de «dédramatiser» le résultat, quel qu'il soit. Dans le camp belouizdadi, l'objectif est bien sûr de rafler les trois points de la victoire afin de prendre la première place du groupe D et prendre le large sur ses poursuivants directs a savoir le Ahly et le Young Africain ,par ailleurs un nul serait considéré comme un bon résultat pour la formation Cairotes.

Les Egyptiens tiennent, à peu de choses près, le même raisonnement, et clament haut et fort, qu'après le choc d'Alger , il restera encore trois matches qu'ils espèrent bien négocier.

Il faut reconnaître que Ahly est une équipe homogène et complète dans toutes ses lignes.

Les observateurs mettent l'accent sur sa faculté à ramener de bons résultats de l'extérieur, grâce à l'énorme expérience de ses internationaux. Par rapport au Ahly, le CRB paraît inexpérimentée.

Et pourtant, les hommes du duo Paqueta - Mekideche ont réalisé deux belles prestations face à des adversaires pleins de maturité.

Si les camarades de Benguit parviennent à conserver cette dynamique, on risque d'assister à un débat de très haut niveau.

Le staff technique des « Belouizdadi » a tout fait pour mettre tous les atouts du côté des joueurs.

L'accent a été mis sur le volet tactique, un domaine où les Egyptiens excellent, comme chacun sait.

Car, sur les plans de la volonté et de la motivation, les deux entraîneurs savent qu'elles sont déjà acquises.

Il reste à savoir comment sera gérée la pression qui est montée d'un cran ces derniers jours. Cela étant, il n'y a pas de raison que le tandem technique chamboule une équipe-type qui tourne à plein régime après les bonnes performances en championnat ligue une mobilis.

Le seul changement qui sera effectué sera la non titularisation de l'attaquant Derfelou, pour cause d'une blessure mais reste toujour sous soins afin detre près pour cette rencontre.

Pour pallier cette absence, deux joueurs se tiennent prêts. Il s'agit de Bousliou et de Reghba. Ce dernier piaffe d'impatience et aimerait avoir l'occasion de montrer son savoir-faire. Souvent victime de la réglementation en cours dans le championnat national ligue une mobilis , L’attaquant algéro-irlandais Ali-Mehdi Reghba, semble-t-il, tient la corde par rapport à Adjout, et devrait être aligné aux côtés du remuant Wamba . Etant donné l'importance de ce match et de son résultat, on devrait assister à un duel tactique entre les entraîneurs des deux équipes.Le contexte, il est vrai, paraît favorable au CRB, car les Egyptiens, de par leur position de leader, seront contraints d'attaquer pour faire un bon résultat pour rester en tête du groupe D.

Les cairotes sur le plan de l'organisation, tout est fin prêt depuis plusieurs jours déjà.

Sans entrer dans les détails, il faut dire que rien n'a été laissé au hasard pour garantir la sécurité des hôtes égyptiens. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Egypte lui-même s'est déplacé sur les lieux de l'hébergement ou les Cairotes seront hébergés a constaté que rien ne manque pour que ce match se déroule dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est la réalité du terrain qui tranchera entre ces deux ambitieuses équipes. Car, des deux côtés, la confiance est de mise. Tous ces paramètres devraient donner un cachet spécial à cette rencontre, très importante certainement mais non décisive, puisqu'il restera encore trois rudes confrontations.

L'objectif du CR Belouizdad est de prendre la premier place de leader du groupe D jusqu'au bout afin de rencontrer en demi-finale le second de l'autre groupe. C'est parfaitement dans ses cordes.

F. Y.