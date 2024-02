L'Algérie a appelé, mardi depuis New York, par la voix du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, à s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire dans le monde en remédiant "collectivement" aux dysfonctionnements dans le système de production et de la chaîne d'approvisionnement, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

M. Cherfa a prononcé une allocution à l'occasion de sa participation en qualité de représentant de l'Algérie au débat public de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations unies sur "Les effets des changements climatiques et de l'insécurité alimentaire sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales", dans laquelle il a mis l'accent sur l'impératif de "s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire en identifiant les points faibles et en remédiant collectivement aux dysfonctionnements dans le système de production et de la chaîne d'approvisionnement", précise la même source.

Pour ce faire, poursuit le ministre, "il y a lieu de renforcer la croissance économique globale, lutter contre la pauvreté et l'inégalité, promouvoir la bonne gouvernance et faciliter l'accès des produits agricoles des pays du Sud aux marchés mondiaux en levant les obstacles commerciaux".

Parmi les propositions de la délégation algérienne soulevées par le ministre pour atténuer les risques des changements climatiques et renforcer la stabilité à long terme, figure "la relance des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en prenant les mesures proactives pour les empêcher et en s'attaquant à leurs racines".

Aussi, l'accent a été mis sur l'importance de forger la résilience des sociétés et des écocosystèmes face aux changements climatiques, et ce, à travers le soutien aux pratiques agricoles durables, le renforcement de la préservation des eaux et la gestion des ressources naturelles de manière rationnelle.

Dans le cadre des propositions formulées par la délégation algérienne, M. Cherfa a souligné la nécessité de "renforcer la coopération internationale à travers l'établissement de partenariats multilatéraux, visant à échanger la connaissance et les ressources, le soutien aux organisations internationales à l'instar de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Fonds international de développement agricole (FIDA) et du Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), outre le renforcement de la coopération en matière de stratégies d'atténuation des répercussions des changements climatiques".

Il a, également, appelé à "œuvrer à trouver des mécanismes permettant notamment aux pays en voie de développement de mobiliser un soutien financier suffisant, tout en renforçant les opportunités de créativité, de recherche scientifique et de développement dans les domaines agricoles ayant trait aux changements climatiques et aux systèmes d'alerte précoce", note la même source.

Par ailleurs, le représentant de l'Algérie s'est félicité de l'initiative du Conseil portant tenue de ce débat, à travers lequel il vise à augmenter le niveau de conscience collective et à tirer la sonnette d'alarme sur la corrélation entre les phénomènes du changement climatique, la sécurité alimentaire et les conflits, affirmant que le changement climatique est susceptible d'aggraver les menaces auxquelles font face les Etats.

Il a, à cet égard, souligné que la hausse des températures et les changements climatiques sont des facteurs qui entravent la production agricole et provoquent le déplacement forcé des habitants, et exacerbent la concurrence pour les ressources vitales telles que l'eau et la terre, alimentant en même temps les conflits et l'instabilité, notamment dans les régions fragiles et affectées par les conflits, ce qui nuit à la stabilité et à la sécurité des pays du sud et aggrave les disparités en termes de croissance.

A ce propos, M. Cherfa a rappelé les efforts de l'Algérie visant à réunir toutes les conditions nécessaires au développement et la pérennité des systèmes alimentaires et à la construction d'un secteur agricole durable, à travers le développement des branches stratégiques, l'introduction des énergies renouvelables dans le domaine de la production agricole, la valorisation des ressources génétiques, le développement des souches résistantes et compatibles avec les changements climatiques, conclut le communiqué.

La réalisation de la sécurité alimentaire, liée au respect du droit international loin du double standard (Cherfa)

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a affirmé, mardi depuis New York, que la réalisation de la sécurité alimentaire dans le monde était liée au respect du droit international loin du double standard, réitérant la position de l'Algérie qui appelle la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités pour mettre fin immédiatement aux souffrances du peuple palestinien. M. Cherfa s'est exprimé dans une allocution prononcée lors de sa participation, en tant que représentant de l'Algérie, à un débat public de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations unies sur l'impact des changements climatiques et l'insécurité alimentaire sur la préservation de la sécurité et de la paix mondiales, indique un communiqué du ministère.

Le ministre a expliqué, dans son allocution, que l'Algérie "croit fermement que les solutions les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique, l'insécurité alimentaire et l'instabilité dans différentes régions du monde sont liées à notre respect responsable du droit international et à notre engagement envers ses principes sans discrimination ni le deux poids deux mesures", précise le communiqué.

Il a souligné, dans ce sens, que "la situation désastreuse que vivent les habitants de la bande de Ghaza, exposés depuis plus de cinq mois à un bombardement intensif et à la destruction systémique de toutes les infrastructures vitales par l'autorité occupante, (...) a entraîné une crise alimentaire étouffante et une détérioration de la situation environnementale dans la région, constituant l'un des exemples les plus frappants du non respect par l'autorité d'occupation des normes éthiques les plus élémentaires, des cadres internationaux humanitaires, environnementaux et des règles internationales contraignantes". "En dépit de l'ampleur de cette scène horrible, la communauté internationale reste indifférente face à ces violations flagrantes, et au lieu d'œuvrer à cesser l'agression sioniste et les graves répercussions sur l'homme et l'environnement, les principales agences humanitaires de l'ONU font l'objet d'une campagne de dénigrement systémique visant à frapper leur crédibilité et à tarir les sources de financement destiné à répondre aux besoins élémentaires de la population", a-t-il dit. "L'Algérie appelle la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité dans le cadre de ses larges prérogatives que lui confère la Charte de l'ONU en matière de sécurité et de paix internationales, à assumer ses responsabilités pour mettre un terme dans l'immédiat à la souffrance du peuple palestinien et à remédier à la situation humanitaire à Ghaza, en acheminant en urgence des aides humanitaires aux populations sinistrées", a affirmé le ministre.

L'Algérie -ajoute M. Cherfa- en sa qualité de membre responsable au sein de la communauté internationale, "est disposée à contribuer aux efforts collectifs pour préserver la paix et la sécurité et relever les défis liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire et aux conflits, d'où la nécessité d'un engagement sans faille et d'actions concertées de tous les Etats".