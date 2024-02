Des zones du Soudan en conflit risquent de connaître une famine «catastrophique» entre avril et juillet, la période de «soudure» entre deux récoltes, alors que des millions de personnes y luttent déjà pour se nourrir, a prévenu mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Peter Graaff, représentant par intérim de l’OMS au Soudan, a averti qu’une «véritable tempête» se préparait avec des personnes affaiblies par la faim, victimes de maladies infectieuses, alors que le système de santé s’est pratiquement effondré au milieu des combats en cours dans le pays. «Il existe une crainte que la prochaine période de soudure n’entraîne des niveaux de faim catastrophiques dans les zones les plus touchées», a-t-il déclaré par liaison vidéo depuis le Caire. La période de soudure, c’est-à-dire celle juste avant les premières récoltes et où le grain de la récolte précédente est épuisé, qui s’étend d’avril à juillet, voit les prix des denrées alimentaires monter en flèche à mesure que les stocks diminuent. Environ 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d’aide, dont près de 18 millions sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, selon les chiffres de l’ONU.

Cinq millions se trouvent déjà dans une situation d’urgence liée à la faim, a déclaré M. Graaff. Les enfants peu nourris courent un risque accru de mourir de maladies telles que la diarrhée, la pneumonie et la rougeole, en particulier dans un contexte où ils n’ont pas accès à des services de santé vitaux.

«Le système de santé est à peine fonctionnel... et les maladies infectieuses se propagent : plus de 10.000 cas de choléra ont été signalés, 5.000 cas de rougeole, environ 8.000 cas de dengue et plus de 1,2 million de cas cliniques de paludisme», a détaillé M. Graaff. Les combats ont fait fuir 1,8 million de personnes hors du pays et 6,1 millions sont déplacées à l’intérieur.