L’unité de traitement des brûlures relevant du Centre hospitalo-universitaire CHU Saâdna Mohamed Abdenour de Sétif sera rouverte courant 2024 permettant la prise en charge des personnes brûlées, a-t-on appris mardi des responsables de la direction de wilaya de la santé.

«L’unité relevant du service de chirurgie générale du CHU prendra en charge le traitement préliminaire des différents types de brûlures en attendant la généralisation progressive de tous les autres traitements», a déclaré à l’APS le chef de service des activités sanitaires auprès de cette direction, Mourad Sana.

L’unité a été renforcée par des médecins spécialistes en la matière ainsi que des paramédicaux, a-t-il souligné précisant que «les staffs médicaux et paramédicaux bénéficieront de formation dans des hôpitaux spécialisés dans le traitement de brûlures des wilayas de Batna et de Constantine ainsi que l’hôpital des grands brûlés à Zéralda (Alger), et ce à travers des jumelages entre les infrastructures de santé». Selon le même responsable, il est prévu l’ouverture de 4 nouveaux postes au profit de spécialistes en chirurgie esthétique pour encadrer cette unité qui sera équipée en matériel et moyen médicaux nécessaires afin de garantir une meilleure prise en charge des malades souffrant de brûlures tout en leur évitant ainsi les déplacements vers d’autres wilayas.

«La décision de réouverture de cette unité intervient pour satisfaire les besoins de la région en la matière surtout que des incendies avaient été enregistrés dans certaines régions de Sétif durant les saisons estivales écoulées nécessitant le transfert de certains cas de brûlés vers des établissements spécialisés dans d’autres wilaya», a -t-on indiqué. L’unité de traitement des brûlés du CHU Mohamed Abdenour Saâdna avait été fermée depuis des années après le départ de la mission médicale chinoise, a rappelé la même source, ajoutant que «le secteur dispose actuellement d’une unité de traitement de brûlures dédiée aux enfants à l’hôpital mère-enfant de la région El Bez (Ouest de Sétif) qui prend en charge les enfants de Sétif et d’autres wilayas».