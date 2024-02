Une conférence-débat sur la prévention de l’obésité chez l’enfant sera organisée mercredi à Alger, sous le thème : «L’obésité et l’enfant, agissons dès aujourd’hui pour un avenir plus sain», indique, mardi, un communiqué de l’Institut national de santé publique (INSP).

Organisée par l’INSP, cette rencontre traitera de l’obésité qui «constitue un défi de santé publique majeur et une réalité préoccupante auxquels l’Algérie fait face», précise le communiqué, soulignant que «les chiffres alarmants révèlent une augmentation inquiétante de ce phénomène aussi bien les chez les enfants d’âge scolaire que les adultes». «Maladie complexe, l’obésité est encore entourée d’un grand nombre d’idées reçues», fait observer la même source, relevant que dans le but de «créer un espace d’échange avec le public et les professionnels de santé, des soignants impliqués dans la prise en charge des enfants en situation d’obésité, seront présents à cette conférence-débat pour répondre aux questions». Des ateliers et des rencontres sur le même thème sont également «proposés» à cette occasion, ajoute le communiqué, relevant que «les personnes intéressées par la participation à distance peuvent le faire en visioconférence en contactant la direction générale de l’INSP».