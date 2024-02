Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde, mardi, contre les conséquences d'une éventuelle agression militaire sioniste à grande échelle à Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza.

Dans une brève interview avec des journalistes avant de participer à une réunion du Conseil de sécurité, le secrétaire général a évoqué "l'effondrement de l'ordre public à Ghaza" et a évoqué les restrictions imposées par l'entité sioniste qui limitent la distribution de l'aide. Antonio Guterres a déclaré que "les mécanismes de coordination en place pour protéger l'acheminement de l'aide humanitaire à Ghaza ne sont pas efficaces".

Il a souligné que Rafah est le centre du système humanitaire à Ghaza et déclaré qu’"une éventuelle opération militaire à grande échelle aurait des conséquences dévastatrices". Le secrétaire général a exprimé, par ailleurs, "sa profonde préoccupation" quant au nombre de journalistes tués au cours de l'agression sioniste en cours dans l'enclave palestinienne. Il a déclaré que "la liberté de la presse est une condition fondamentale pour que les gens connaissent la vérité sur ce qui se passe partout dans le monde".

Le PAM met en garde contre l'augmentation de la faim en Cisjordanie

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que l'escalade sioniste, les arrestations et les restrictions de mouvement en Cisjordanie occupée accroissent la faim parmi les Palestiniens.

Le programme onusien a déclaré mardi que "l'escalade de la violence, les arrestations et les restrictions de mouvement en Cisjordanie accroissent la faim parmi les Palestiniens et des centaines de milliers d'entre eux ont perdu leur permis de travail et ne peuvent pas quitter la Cisjordanie, tandis que l'activité commerciale est limitée".

La situation actuelle a "des conséquences économiques négatives effrayantes", a prévenu le Programme alimentaire mondial des Nations Unies qui affirme qu'"un grand nombre de travailleurs palestiniens ont perdu leur emploi, des entreprises ont été contraintes de fermer ou de réduire leurs effectifs, tandis que l'Autorité palestinienne est confrontée à un grave manque de financement, ce qui affecte les salaires des fonctionnaires".

Dans ce contexte, la directrice adjointe du Programme alimentaire mondial en Palestine, Marika Guderian, a déclaré : "Il y a un besoin vraiment urgent d’obtenir davantage de financement pour aider ces personnes dans le besoin". Selon le PAM, "l'insécurité alimentaire en Cisjordanie touche 10 % de la population, soit environ 600 000 personnes depuis le déclenchement de la crise actuelle". Ce nombre devrait augmenter dans les mois à venir, selon le programme, qui indique que "le plus grand nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire se trouvent à Naplouse et à El Khalil".

Ghaza: 30% des écoles directement bombardées, selon l'ONU

Environ 30% des écoles de la bande de Ghaza ont été directement bombardées????? par les forces sionistes, a déclaré, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

Lors d'une conférence de presse mardi, Dujarric a transmis les informations qu'il a reçues du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), rapportant que "les travailleurs humanitaires de la région examinaient des images satellite pour mesurer l'impact des attaques (sionistes) sur l'éducation". Il a déclaré que 162 bâtiments scolaires avaient été soumis à des bombardements "directs", soit environ 30% du total de 563 bâtiments scolaires à Ghaza, et a noté que 26 écoles avaient été complètement détruites. Selon le responsable onusien, "les écoles dans lesquelles étudient environ 175 000 étudiants et où travaillent plus de 6 500 enseignants sont soumises à des bombardements directs". Il a ajouté qu'"au moins 55% des écoles de Ghaza nécessiteront soit une reconstruction complète, soit une réhabilitation majeure". La guerre génocidaire à Ghaza a fait jusqu'à mardi, 28 473 martyrs et 68 146 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus de milliers de disparus sous les décombres, selon les autorités palestiniennes.

L'agression qui se poursuit depuis le 7 octobre 2023, a également provoqué des destructions massives et une crise humanitaire sans précédent, avec une pénurie de nourriture, d'eau et de médicaments, et le déplacement d'environ deux millions de Palestiniens, soit plus de 85% de la population de la bande, selon les Nations Unies.