Une étude met en garde contre l'utilisation des médicaments anticholinergiques chez les sujets âgés. Ils seraient responsables d'une perte des capacités quotidiennes simples.

Certains médicaments prescrits aux seniors auraient un effet néfaste sur leur santé mentale et physique. D'après les travaux menés par l'université britannique d'East Anglia, les médicaments anticholinergiques, prescrits dans pour soigner les sécrétions gastriques, les vomissements et la maladie de Parkinson, seraient responsables d'une perte des capacités simples comme marcher, manger, se laver ou s'habiller.

Les chercheurs ont analysé 46 études portant sur 60 000 personnes ayant consommé un anticholinergique sur une durée allant jusqu'à dix ans. Résultat : 77% des études montrent un déclin cognitif important lié à ces médicaments, et 62% prouvent un déclin physique.

Des prescriptions multiples et dangereuses

«Parmi les 11 millions de personnes âgées en France, de nombreux médicaments anticholinergiques sont fréquemment prescrits», indique l'hebdomadaire Le Point. Les antidépresseurs, somnifères, anxiolytiques, antihistaminiques, la codéine, le furosémide et des médicaments contenant de la warfarine sont également pointés du doigt.

Ces produits ont une action anticholinergique parfois méconnue, ce qui peut porter à des prescriptions multiples et donc dangereuses. Les seniors sont particulièrement sensibles aux effets secondaires des médicaments, car leur foie et leurs reins sont moins efficaces que chez les personnes plus jeunes. Les chercheurs invitent les professionnels de santé à recenser la consommation d'anticholinergiques chez les personnes âgées et à en limiter leur prescription.