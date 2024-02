Le ministre de la communication, Mohamed Laagab a souligné, mardi soir à Tlemcen, que les médias sont un outil d’accompagnement et de soutien aux responsables dans la prise de décision.

Lors de sa visite au «Club du petit journaliste» à la maison de jeunes «les Frères Berber» de la commune de Mansourah, M. Laagab a souligné que «la radio et le reste des médias sont un outil d’accompagnement et d’appui à la prise de décision, en tant que passerelle de communication entre les responsables et les citoyens, en particulier pour les radios locales, qui sont en contact direct avec la société, connaissent ses moindres détails et expriment la réalité de manière immédiate».

Le ministre a indiqué que la Radio algérienne s’améliore et se développe à travers la diversification de ses chaînes, notamment la Radio internationale et les radios locales, qui ont leurs propres caractéristiques culturelles et de développement, ajoutant qu’»un grand effort est déployé pour atteindre cet objectif, parfois difficile, en raison de l’évolution des goûts des auditeurs et de l’évolution des générations et des ambitions, ce qui nécessite pour les professionnels des médias de suivre et de se spécialiser dans divers domaines pour créer l’excellence». M. Lagaab a, en outre, salué les efforts déployés par le «Club du petit journaliste» à la maison de jeunes en dépit de ses modetes moyens, appelant les responsables du Club «à exploiter les supports des réseaux sociaux, qui donnent aux jeunes l’occasion de diffuser l’information et faire d’eux un élément efficace dans la prise de décisions».

Par ailleurs, le ministre de la Communication a inspecté le siège de Radio Tlemcen, où il a visité ses différents services et s’est entretenu avec son personnel et son staff. La visite de travail du ministre dans la wilaya se poursuivra demain, mercredi, par l’inspection de la station de radiodiffusion et de transmission à Djebel Nadhor dans la commune de Terny. Pour rappel, M. Laagab a présidé, dans la matinée, l’ouverture d’une conférence à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la radio, au cours de laquelle il a fait part des efforts déployés par le ministère pour fournir, à l’avenir, de nouveaux mécanismes pour développer la radiodiffusion.