Les Bourses mondiales évoluent en baisse mardi après des données d'inflation aux Etats-Unis révélant un ralentissement moins fort qu'espéré par les investisseurs, qui repoussent leurs anticipations de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale.

En Europe, au lendemain de records en clôture, la Bourse de Paris a cédé 0,84% et Francfort 0,92%. La Bourse de Londres a reculé de 0,86% et celle de Milan de 1,03%.

Outre-Atlantique, Wall Street s'enfonçait plus nettement en terrain négatif: vers 17H00 GMT, le Dow Jones abandonnait 1,15%, le Nasdaq, à dominante technologique, 1,43% et le S&P 500 cédait 1,16%. Publié en milieu de séance, l'indice CPI a révélé un ralentissement de l'inflation en janvier aux Etats-Unis, à 3,1% sur un an contre 3,4% en décembre. Toutefois, les analystes espéraient voir l'indice tomber à 2,9%, sous le seuil symbolique des 3%.

Les investisseurs estiment désormais à 33% les chances d'une baisse des taux de la Fed en mai, contre 52% lundi, selon les calculs sur les marchés à terme de CME Group.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américains à deux ans, l'échéance la plus sensible aux anticipations concernant la politique monétaire, grimpait à 4,60% vers 16H55 GMT contre 4,48% à la clôture de lundi.

Pour l'échéance à dix ans, le taux d'intérêt montait à 4,28%, au plus haut depuis le 30 novembre, contre 4,18% lundi.

Sur le marché des changes, le dollar grimpait de 0,53% face à l'euro qui valait 1,0714 dollar. L'indice CPI est celui sur lequel, notamment, sont indexées les retraites.

La Fed privilégie, elle, une autre mesure de l'inflation, l'indice PCE, qu'elle veut ramener à 2% - niveau considéré comme sain pour l'économie -, et dont les données pour janvier seront publiées le 29 février.

Sensibles aux niveaux des taux d'intérêt, les valeurs des secteurs immobilier et technologique ont nettement baissé en Europe.

Le bitcoin a tourné autour des 50.000 dollars plus tôt au cours de la séance, seuil dépassé lundi pour la première fois depuis novembre 2021, mais retombait à 48.562 dollars (-2,57%).

Du côté du pétrole, les prix étaient en hausse, le marché restant très attentif à la situation au Moyen-Orient. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en avril, prenait 0,99% à 82,81 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mars, gagnait 1,27% à 77,90 dollars.

Wall Street digère mal l'inflation américaine

La Bourse de New York a mal digéré mardi une inflation aux Etats-Unis plus élevée que prévu, qui a atténué les espoirs de proches baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones qui avait atteint un record la veille, a accusé sa plus forte baisse quotidienne depuis un an. Il a perdu 1,35% à 38.272,75 points.

Le Nasdaq, dominé par la technologie, a cédé 1,80% à 15.655,60 points et le S&P 500 a lâché 1,37% à 4.953,17 points. Les indices ont réagi négativement à la publication de l'inflation aux

Etats-Unis plus élevée que prévu en janvier. L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,3%, plus qu'en décembre.

Sur un an, la hausse des prix ralentit certes à 3,1% mais moins qu'espéré. L'inflation sous-jacente, sans l'énergie et l'alimentation, est tenace, restant à 3,9%.

Les taux obligataires se sont fortement tendus à l'annonce de ces chiffres, celui à dix ans grimpant à 4,30% contre 4,17% la veille, au plus haut depuis presque deux mois et demi. Les taux courts à deux ans ont bondi à 4,64% contre 4,47%.

Chine: la Bourse de Hong Kong ouvre en baisse

La Bourse de Hong Kong a ouvert en baisse mercredi pour la reprise des cotations après les congés du Nouvel An lunaire, les investisseurs semblant refroidis par un chiffre de l'inflation aux Etats-Unis plus élevé qu'espéré en janvier.

Dans les premiers échanges à Hong Kong, l'indice Hang Seng perdait 1,06% à 15.579,41 points.

Les marchés restent fermés en Chine continentale pour cause de Nouvel An.

La Bourse de Tokyo en repli derrière Wall Street

La Bourse de Tokyo reprenait son souffle mercredi dans la matinée après avoir atteint la veille un plus haut en 34 ans, assombrie comme Wall Street par la publication d'une inflation plus élevée que prévu en janvier aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei lâchait 0,49% à 37.778,37 points vers 01H10 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 1,04% à 2.584,90 points.

Les principaux indices de la Bourse de New York ont reculé mardi, digérant mal l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui a progressé de 0,3% en janvier, soit plus qu'en décembre, ce qui éloigne les perspectives d'une baisse prochaine des taux de la Fed et a tendu les taux obligataires.

Après avoir chuté la veille face au dollar, le yen remontait légèrement, à raison d'un dollar pour 150,60 yens vers 01H10 GMT contre 150,80 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne refluait à 161,26 yens contre 161,49 yens la veille, et un euro valait 1,0708 dollar contre 1,0709 dollar mardi.

Le pétrole était en repli: vers 01H00 GMT le baril de WTI américain lâchait 0,21% à 77,71 dollars.