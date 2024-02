L'Américain Nic Fink est devenu champion du monde du 100 m brasse lundi, aux Mondiaux de Doha, où le Britannique Adam Peaty, de retour sur la scène internationale après une longue absence, a pris la médaille de bronze.

En argent l'an dernier, Fink l'a emporté en 58 sec 57, devant l'Italien Nicolo Martinenghi, champion du monde en 2022 (58 sec 84). Adam Peaty a complété le podium en terminant 3e (59 sec 10).

Le Britannique de 29 ans, double champion olympique de la distance et détenteur du record du monde, n'était plus apparu aux Mondiaux depuis ceux de 2019 à Gwangju. En son absence, le Chinois Qin Haiyang a émergé sur la scène planétaire en réalisant le triplé de la brasse (50, 100, 200 m) l'an dernier aux Mondiaux de Fukuoka au Japon. Mais le nageur de 24 ans n'a pas fait le déplacement au Qatar et cède donc son titre à Fink à moins de six mois des Jeux de Paris.