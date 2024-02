Le Championnat régional de tir au pistolet automatique (9 mm), messieurs –dames, interservices de police de la région-Centre a débuté, lundi, au niveau du champ de tir de la sûreté de wilaya de Boumerdes, et enregistre la participation de 120 tireurs de différents grades, dont une cinquantaine de femmes, répartis sur huit (8) groupes d’hommes et six (6) groupes de femmes.

La manifestation a été ouverte par la directrice de la santé, de l’action sociale et des activités sportives auprès de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le contrôleur général de police, Salma Madhi, au nom du Directeur général de la Sûreté nationale, et en présence de l'inspecteur régional de la police - Centre et des autorités de la wilaya.

Les participants à cet événement sportif de cinq jours, inscrit dans le cadre des activités de la saison sportive 2023/2024, représentent 11 sûretés de wilayas, soit Alger, Blida, Chlef, Médéa, Tipasa, Boumerdes, Ain Defla, Tizi-Ouzou, Bouira, Djelfa et M'sila.

Dans son allocution d'ouverture de cette manifestation, la directrice de la santé, de l’action sociale et des activités sportives, a salué "les efforts consentis par la Sûreté nationale pour promouvoir la pratique sportive au sein des forces de la police". Après avoir passé en revue les différentes unités participantes, elle a souligné "l'inscription de cet événement sportif dans le cadre du Championnat national de tir au pistolet automatique", ajoutant que ce tournoi contribue à la "préservation de la santé du policier, tout en étant au diapason des nouvelles technologies dans l’usage des armes à feu individuelles, en vue de la protéger le citoyen et ses biens".

La première journée de cette compétition, supervisée par la DGSN, a vu la tenue des tours qualificatifs (messieurs-dames), en prévision des finales qui auront lieu, jeudi prochain, suivies de la distribution des diplômes et médailles aux vainqueurs.