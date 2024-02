L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a indiqué que 84% des établissements de santé de la bande de Ghaza assiégée ont été touchés par les agressions sionistes continues.

L’agence des Nations Unies a rapporté mardi dans un message sur la plateforme «X» que «84% des établissements de santé de la bande de Ghaza ont été touchés par les attaques (sionistes), et seuls 4 des 22 établissements de santé affiliés à l’UNRWA fonctionnent toujours en raison des bombardements continus et des restrictions imposées».

Le message était accompagné de photos du centre de santé Sheikh-Radwan avant et après sa destruction. Et d’ajouter : «Des images choquantes avant et après montrent l’étendue de la destruction de notre centre de santé dans le nord de Ghaza».

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée sioniste mène une agression dévastatrice contre Ghaza qui a fait jusqu’à mardi 27 585 martyrs et 66 978 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et provoqué des destructions massives et une catastrophe humanitaire sans précédent.