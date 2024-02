L'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) appliquera une réduction de 50% sur les billets au profit des membres de la communauté nationale à l'étranger à l'occasion du mois de Ramadhan, prévu mars prochain, a annoncé lundi à Alger son Directeur général, Abdelhakim Bouzaher.

Ces réductions s'étaleront tout au long du mois sacré et dix (10) jours après le fête de l'Aïd, a expliqué M. Bouzaher devant les membres de la Commission des affaires extérieurs, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une audition présidée par Rabah Bouteldja, président de la commission compétente. Soulignant que cette mesure intervenait en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'orateur a indiqué que son but était de permettre aux membres de la communauté nationale à l'étranger de passer le Ramadhan et l'Aïd avec leurs familles et proches. Par ailleurs, évoquant les perspectives de l'entreprise, M. Bouzaher a fait savoir que pour l'année 2024, la compagnie compte atteindre 348 dessertes, et le transport de 511.000 passagers et 143.000 véhicules. Il a, dans ce sens, rappelé qu'en plus de la flotte de l'entreprise, un navire affrété a été mis en service depuis le début du mois de février courant avec une capacité dépassant les 1600 passagers et plus de 450 véhicules. Par ailleurs, le responsable a fait état de la création prochaine de deux agences pilotes de vente de billets, une à Oran et l'autre à Alger.