Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, lundi, une réunion

d'évaluation de l'Agence spatiale algérienne, pour examiner sa situation et les modalités de développement de ses activités, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République a présidé, ce jour, une réunion consacrée à l'évaluation du travail de l'Agence spatiale algérienne et à l'examen de sa situation actuelle aux volets structurel et financier, ainsi que des modalités de développement de ses activités", lit-on dans le communiqué.

"Il a été décidé de doter l'Agence spatiale algérienne d'outils techniques spatiaux les plus modernes, en adéquation avec les technologies de pointe et de mobiliser les moyens financiers et les ressources humaines formées dans des spécialités de haut niveau et de pointe, parmi les diplômés des Instituts d'enseignement supérieur de mathématiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'intelligence artificielle, suivant une vision proactive à l'horizon 2040, et ce en collaboration avec les partenaires stratégiques de l'Algérie", note la même source.

La réunion s'est déroulée en présence de "Messieurs le Premier ministre, le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, le ministre des Finances, le ministre de la Poste et des Télécommunications, le Conseiller du président de la République chargé des affaires en lien avec la Défense et la Sécurité, le Directeur général de l'Agence spatiale algérienne et le chef du service Géographie et Télédétection de l’Armée nationale populaire".