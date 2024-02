Les autorités irakiennes ont annoncé avoir repris dimanche des pourparlers avec Washington sur l'avenir de la coalition internationale, espérant que rien ne viendrait "perturber" ces discussions afin de les achever "le plus rapidement possible".

"La Commission militaire suprême irakienne a repris dimanche ses réunions avec les forces de la coalition internationale à Baghdad", a indiqué dans un communiqué le général Yehia Rasool, porte-parole militaire du Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani. "Sur la base de ces réunions, un calendrier sera élaboré pour une réduction étudiée et progressive" des effectifs, "jusqu'à une fin de mission des forces de la coalition internationale ", ajoute le communiqué. "Tant que rien ne vient perturber la sérénité des pourparlers, les réunions auront lieu avec régularité pour achever les travaux de la Commission le plus rapidement possible", a-t-il dit.