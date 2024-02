Les unités du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) d’Alger, ont procédé, dans trois opérations distinctes, au démantèlement de réseaux spécialisés dans l’organisation de traversées clandestines par mer, à Ain Taya, Zeralda et Ain Benian, où 31 individus ont été arrêtés, a indiqué, lundi, un communiqué des mêmes services.

«Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine par mer, les unités du Groupement territorial de la GN d’Alger, ont procédé, dans trois opérations distinctes, au démantèlement de réseaux spécialisés dans l’organisation de traversées clandestines par mer, à Ain Taya, Zeralda et Ain Benian», a précisé la même source.

Ces opérations font suite à «la filature de ces individus qui ont fini par être pris en flagrant délit, alors qu’ils préparaient une traversée clandestine, à l’Est et à l’Ouest de la wilaya», a ajouté la même source. Ces opérations se sont soldées par «l’arrestation des membres et des organisateurs de ces traversées à savoir 31 individus dont 11 organisateurs de traversées, outre la saisie de 3 bateaux de plaisance, trois moteurs, 18 jerricans d’essence, 13 bouteilles d’huile de moteur, en sus de téléphones potables et de sommes d’argent en Dinar et en devise». «Les mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes après parachèvement des procédures légales», conclut le communiqué.