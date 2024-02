Des bus sont mobilisés chaque week-end depuis le 9 février en cours pour assurer le transport des personnes désirant visiter la station climatique de Tikjda à partir du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a-t-on appris lundi auprès de la Direction des transports.

«Notre direction a mobilisé deux bus depuis le 9 février pour assurer le transport de touristes et de familles désirant visiter Tikjda durant les week-ends (vendredi et samedi) et ce à partir de la station Zerrouki de la ville de Bouira», a expliqué à l’APS le Directeur des transports, Lakhdar Zahoua.Cette décision a pour objectif de promouvoir le tourisme local durant les week-ends notamment vers Tikjda, qui est devenue la destination la plus prisée des personnes, les familles notamment, en quête de détente et de loisirs.