L’incubateur des affaires de l’Université d’Alger 1 «Benyoucef-Benkhedda» a organisé une journée ouverte sur le renforcement de la coopération entre l’université et le partenaire économique, sous le signe «un partenariat véritable et durable», a indiqué lundi un communiqué de l’université.

L’évènement s’est déroulé en présence de plusieurs entreprises économiques publiques et privées dont Algérie Télécom, l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), Techno, la banque Essalem et le Crédit populaire algérien (CPA). Un café d’affaires a eu lieu avec le groupe Saidal où il a été convenu d’établir un partenariat entre l’incubateur et le groupe en sus du suivi de certains projets en cours relatifs à l’industrie pharmaceutique.

L’université Alger 1 avait présenté, l’année dernière, 14 brevets d’invention dans les différents domaines, 14 projets de start-up, 24 petites entreprises et nombre de projets. L’université Benyoucef-Benkhedda s’attèle à accroitre le nombre de brevets d’invention déposés à travers l’incubateur qui accompagne les projets des étudiants, l’intensification des cycles de formation au profit des porteurs de projets avant de les soumettre à des commissions ad hoc pour booster la dynamique de recherche et apporter des solutions scientifiques.