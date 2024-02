Le moudjahid Adjroum Mohamed est décédé, lundi à Aïn Sefra (Nâama), à l’âge de 88 ans, a-t-on appris de la direction des Moudjahidine et Ayants-droit de la wilaya. Né en 1936 à Ksar Sidi Boudkhil (commune de Aïn Sefra), le défunt moudjahid avait rejoint l’Armée de libération nationale (ALN) en 1956 dans la zone 8 de la wilaya V historique, après avoir adhéré à un âge précoce au mouvement national dans la ville de Aïn Sefra, a indiqué la même source.

L’homme avait participé dans de nombreuses batailles et offensives militaires de l’ALN contre l’armée coloniale française à Djebel «Mekther», «Mir El Djebel» et «Beni Smir», dans la zone du Sud-ouest, et ce entre 1956 et 1960. Le défunt Adjroum Mohamed avait gravi les échelons, jusqu’au rang de responsable adjoint, son dernier poste au Conseil de commandement de la zone 8 de la wilaya V historique, au début de l’année 1962. La dépouille du défunt a été inhumée, lundi après la prière d’el Asr, au cimetière de Sidi Boudjemaa à Aïn Sefra.