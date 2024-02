Soleil, stress, alimentation, maquillage… Tout ce qu'il faut savoir sur la peau grasse et l'acné pour adopter les bons gestes au quotidien.

Pourquoi faut-il bien nettoyer sa peau ?

Se laver matin et soir permet de débarrasser la peau des impuretés. Il faut en revanche se montrer le plus doux possible. Utilisez un pain dermatologique ou un gel nettoyant sans savon, ne frottez pas et hydratez bien votre visage le matin avec une crème non-comédogène formulée pour les peaux grasses à tendance acnéique. Vous allez ainsi reconstituer le film hydrolipidique de protection de votre peau et mieux la préparer aux agressions extérieures : soleil, pollution, etc.

Pourquoi ne faut-il pas toucher ses boutons ?

D'une part, vous risquez de favoriser l'apparition de nouveaux boutons et d'autre part, de laisser des cicatrices.

Le stress est-il un facteur déclenchant ?

Le lien entre stress, peau grasse et acné est aujourd'hui établi. En période de stress, nous secrétons des endorphines - des neuromédiateurs - qui vont activer la glande sébacée. Celle-ci va alors produire davantage de sébum.

Le soleil, ami ou ennemi ?

C'est un faux ami en réalité. Si le soleil a bien tendance à assécher les lésions, il entraîne aussi l'épaississement de la couche cornée. La peau se protège ainsi contre les rayons ultra-violets. L'amélioration constatée pendant l'été ne sera donc que de courte durée : l'épaississement de la peau provoque des poussées d'acné en septembre-octobre. Si vous vous exposez, il est donc conseillé d'appliquer une crème solaire anti-UVB et UVA (indice 30).

Peut-on manger ce que l'on veut ?

Oui car aucune étude n'a encore démontré de lien entre alimentation et acné. Seulement, pour votre santé, il est conseillé d'avoir une alimentation variée et équilibrée.

Peut-on se maquiller ?

Ce n'est pas contre-indiqué. Choisissez de préférence une crème teintée. Celle-ci doit être certifiée non-comédogène. Les dermatologues recommandent d'acheter ses crèmes de soins et produits de maquillage en pharmacie ou parapharmacie. On parle alors de dermo-cosmétiques.

Peut-on changer de dermo-cosmétiques ?

Il est préférable de ne pas changer trop souvent de soins (crème hydratante, crème teintée, etc.) car la peau n'apprécie guère.

Peut-on avoir de l'acné à l'âge adulte ?

L'acné disparaît en général vers 18-19 ans mais dans certains cas, ce problème peut perdurer à l'âge adulte. Certaines acnés peuvent justifier un traitement par isotrétinoïne (Roaccutane® ou ses génériques).

Qui dit peau grasse dit aussi cheveux gras ?

C'est fréquent en effet. Quand les troubles sont importants (le cuir chevelu est rouge, les démangeaisons sont intenses), le médecin peut prescrire à son patient un médicament remboursé, Cebiprox®. Il s'agit d'un shampoing à appliquer 2 fois par semaine. Sinon, il existe des shampoings à base de goudron ou d'acide salicyclique, à appliquer pas plus de 2 fois par semaine également sous peine d'agresser le cuir chevelu. Si vous devez vous laver les cheveux plus souvent, utilisez alors un shampoing doux à usage fréquent.