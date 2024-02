Vous pensiez vous en être débarrassé après l’adolescence. Et voilà que ces vilains boutons reviennent

vous empoisonner la vie. Traitements et astuces pour en venir enfin à bout.

Les adultes aussi

On la croyait réservée aux ados, or l’acné touche de plus en plus de femmes. Mais chez les premiers, les boutons apparaissent plutôt sur les joues et le front. Alors que chez les femmes, ils sont surtout localisés sur le cou, le menton, le long de la mâchoire jusqu’au lobe de l’oreille. Leur aspect aussi est différent: les lésions sont inflammatoires, profondes, douloureuses, avec un risque important de cicatrices.

Les dermatologues ont du mal à expliquer cette explosion des cas d’acné chez l’adulte, mais quelques pistes se profilent. Le tabac figure au banc des accusés. Tout comme l’abus de cosmétiques mal adaptés, la pollution, le stress et les fluctuations hormonales. On sait que les germes adorent les sucres rapides et les produits laitiers mais l'alimentation ne saurait, à elle seule, être responsable de l'apparition de l'acné.

Une cure d'antibiotiques

En cas d’acné sévère, une cure d’antibiotiques (cyclines) peut apporter une nette et rapide amélioration, minimisant ainsi les risques de cicatrices. Mais attention, pour être efficace, le traitement doit durer de trois à quatre mois. Et il peut, chez certaines femmes, favoriser l’apparition de mycoses vaginales. Un effet secondaire que votre dermatologue ou votre gynécologue sait prévenir et traiter.

Une cure de bardane

Pour retrouver un épiderme plus net et plus frais, faites une cure de bardane pendant deux mois. Sous forme de tisane, de gélules ou de suspension intégrale de plante fraîche (SIPF). Ses propriétés antibactériennes et dépuratives en font une alliée de choix des peaux à problèmes. Et si votre visage a tendance à briller, associez-y de la pensée sauvage.

Une question d'hormones

Les déséquilibres hormonaux, la prise ou l’arrêt d’un contraceptif oral, la pose d’un stérilet hormonal ont des répercussions chez celles dont la peau est très sensible aux androgènes. D’où une production excessive de sébum, voire des poussées d’acné. Parlez-en à votre dermato et à votre gynéco. Ils vous aideront à trouver la solution la mieux adaptée. Ainsi, les pilules contenant certains progestatifs permettent de réguler la production de sébum.

Des masques à l'argile

Mettez aux oubliettes les gommages, bien trop agressifs. Pour nettoyer votre peau en profondeur sans l’irriter, optez plutôt pour l’argile verte. Grâce à ses propriétés absorbantes, elle assainit l’épiderme, resserre les pores et favorise une cicatrisation en douceur.

Comment bien préparer votre masque: versez de l’eau de camomille, apaisante, dans un bol. Ajoutez de l’argile en poudre jusqu’à obtenir une pâte onctueuse, et cinq gouttes d’huile essentielle de citron, un antiseptique naturel.

Comment l’utiliser: appliquez-le en couche épaisse sur le visage et le cou. Rincez à l’eau tiède dès que l’argile commence à sécher. Prenez le temps de faire ce soin deux fois par semaine. (Ingrédients en vente dans les magasins d’alimentation naturelle et les pharmacies.)

Hydratez votre peau

Les peaux acnéiques ont elles aussi besoin d’être hydratées. Le matin, bien entendu, pour les préserver des agressions extérieures tout au long de la journée. Mais également le soir, une trentaine de minutes après l’application des traitements prescrits par le dermatologue. Le but: compenser l’effet desséchant et irritant de ces produits. De nombreuses marques proposent des crèmes à la fois hydratantes, matifiantes et séborégulatrices, qui sauront répondre à vos besoins. Mais veillez bien à ce qu’elles soient non comédogènes.

Dérivé de la vitamine A, l’isotrétinoïne est plus connu du grand public sous le nom de Roaccutane®. Il donne de très bons résultats chez les adolescents. Chez l’adulte, il est réservé aux acnés importantes ou récidivantes. Il est contre-indiqué en cas de grossesse. En conséquence, il n’est prescrit qu’aux femmes sous contraception.

Le laser, c'est radical

Votre acné est vraiment très sévère ? Elle résiste aux traitements locaux, aux antibiotiques, aux cures d’isotrétinoïne ? Le laser peut venir à bout de lésions rebelles, kystiques en particulier, ou estomper des cicatrices. N’hésitez pas à en parler à votre dermatologue. Tous les médecins ne pratiquent pas cette technique, mais le vôtre pourra au besoin vous orienter vers un confrère. Le coût des séances, non prises en charge par la Sécurité sociale, varie beaucoup suivant le type de laser utilisé.

Maquillez-vous!

Deux bonnes raisons de rester coquette. Le maquillage forme une barrière contre le soleil. Et vous serez moins tentée de tripoter vos boutons, puisqu’ils seront bien camouflés.

Pour masquer les boutons enflammés, appliquez un correcteur de couleur verte spécifique acné. Il « neutralise » la couleur rouge tout en traitant l’imperfection. Pour estomper l’aspect en relief dû aux microkystes sous-cutanés, appliquez un fond de teint lissant haute tolérance, non comédogène et hypoallergénique.

Demandez un nettoyage de peau

Triturer vous-même vos boutons ne fera qu’aggraver les choses. Et les esthéticiennes peuvent vous débarrasser de vos points noirs, mais pas intervenir sur les microkystes. Seul un nettoyage de peau spécifique, effectué par un dermatologue, peut les enlever sans laisser de marques. Il consiste à faire une petite incision, précédée ou suivie d’une application d’acide glycolique ou trichloracétique. Ces séances de nettoyage de peau sont plutôt désagréables, mais pas douloureuses. Vous en ressortirez toute rouge, mais ça en vaut vraiment la peine.

Pensez au peeling doux

À l’acide glycolique, il donne de bons résultats sur l’acné et est en général bien toléré. La sensation de brûlure durant le soin est légère, les rougeurs s’estompent vite et la desquamation est très superficielle. On a tout au plus l’impression d’avoir pris un coup de soleil. Comptez en moyenne trois à six séances espacées de quinze jours. Chaque séance, non prise en charge par l’Assurance-maladie, coûte 50€ environ.

Protection solaire obligatoire

Le soleil est un faux ami de l’acné: si l’on note souvent une amélioration durant les mois ensoleillés, c’est parce que les ultraviolets ont un effet anti-inflammatoire. Mais ils entraînent aussi un épaississement de la couche cornée: les pores ont tendance à se boucher, les comédons et microkystes se multiplient…

D’où un effet « rebond » au retour des vacances. Sans oublier que le soleil fait très mauvais ménage avec la plupart des traitements antiacné prescrits par le dermatologue. Dès le début du printemps, il faut donc adopter une bonne protection solaire, qui peut remplacer votre crème hydratante ou s’appliquer dessus, tout simplement.

Les traitements locaux

Si l’acné est légère, l’application chaque soir de soins prescrits par le dermatologue, associés à une bonne hygiène, peut suffire à enrayer le problème. Les crèmes contenant des dérivés de la trétinoïne permettent de diminuer la taille de la glande sébacée et la production de sébum, tout en favorisant le renouvellement cellulaire.

Quant au peroxyde de benzoyle, il lutte contre l’inflammation et le développement des bactéries.

Ces produits nécessitent des précautions d’emploi pour être bien tolérés. Ils doivent être appliqués sur une peau propre et sèche. Sinon, la pénétration des actifs est plus importante. Et en très petite quantité, comme le conseille le dermatologue, si vous ne voulez pas que votre peau rougisse et se mette à peler.

Enfin, ces traitements sont photosensibilisants. Il faut donc bien vous protéger du soleil, même en ville et même au printemps.

Une cure de zinc

Pris en cure de plusieurs mois, le zinc agit sur « Propionibacterium acnes », la bactérie responsable de l’acné. Il limite l’inflammation et favorise la cicatrisation. Seule contrainte: les gélules se prennent au moins trente minutes avant les repas ou deux heures après. Elles sont associées à un traitement local, car les résultats sont parfois longs à se faire sentir. Pour les personnes sujettes aux troubles digestifs, il suffit de prendre les gélules avant le coucher pour ne pas être ballonné. À noter: ce traitement est contre-indiqué durant le premier trimestre de grossesse