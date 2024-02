Les Journées théâtrales nationales de Nedroma à Tlemcen se tiendront du 14 au 17 février, avec la présentation de 8 œuvres théâtrales, ainsi qu'une cérémonie d'hommage en l'honneur de l'artiste feu Ahmed Benaissa (1944-2022), a-t-on appris mardi auprès des organisateurs de cette manifestation.

Le président de la coopérative culturelle "les compagnons du théâtre", Arbaoui Rafik, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue au Théâtre national d'Alger "Mahieddine Bachatrzi", que 8 pièces théâtrales venues de différentes wilayas du pays seront jouées dans l'antique ville frontalière pour le plus grand bonheur des aficionados du 4è art".

M. Arbaoui a ajouté que cette première édition qui a pu voir le jour "grâce à l'appui du ministère de la Culture et des Arts, dans le cadre du Fonds national de développement et de promotion de l'art", verra la présentation d'une belle mosaïques de pièces théâtrales, notamment la pièce produite par le théâtre régionale d'Oran "Houa ou Hiya", celle de la troupe oranaise les anges de la scène "El Khiche ou El Khiyacha", ainsi que la piéce "Nouara" de Tamanrasset. Le théâtre jeunesse sera également au rendez vous avec trois œuvres à l'affiche : "100% environnement", "Aref et ses amis", et "Mahara".

L'intervenant a ajouté que l'évènement rendra également hommage à l'artiste feu Ahmed Benaissa, pour l'ensemble de son œuvre, avec la consécration d'une conférence lors de laquelle il sera question de son parcours artistique dans le monde du théâtre, avec des témoignages vivants des artistes Mustapha ayad, Abdelhamid Rabia ainsi que d'autres artistes qui l'ont accompagné sur les planches de son vivant.

M. Khlifi Yahia, autre membre de la coopérative culturelle "les compagnons du théâtre ", a ajouté que cette édition qui se tiendra sous le thème " la scène, flamme d'espoir" verra la consécration de deux ateliers de formation au profit des artistes issus des différentes associations de théâtres.

M. Lazaar Abdelmoumen, autre membre du collectif, a précisé pour sa part que les présentations théâtrales de cette première édition auront lieu dans une ancienne salle de cinéma de Nedroma, réhabilitée à l'occasion pour les besoins de la représentation scénique de façon à pouvoir accueillir le plus de monde possible.

Le même intervenant a ajouté que parallèlement aux présentations et aux ateliers, de nombreuses interventions se tiendront dont celle de l'écrivain Abdelwahab Mansour, ainsi que de séances de vente-dédicace.