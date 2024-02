L’université Belhadj-Bouchaib d'Ain Témouchent a recensé, cette année, 139 projets de recherche scientifique pour la création d’entreprises économiques, a-t-on appris lundi auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Le responsable du bureau de liaison entre les entreprises et l’université, Dr Benazza Baghdadi a souligné, lors d’une journée ouverte aux opérateurs économiques et sociaux, que l’université "Belhadj Bouchaib" enregistre cette année 139 projets de recherche scientifique dont 83 de création de micro-entreprises, 41 autres de startups outre 15 projets innovants.

Il a indiqué que le nombre de projets a doublé sensiblement par rapport à l’année dernière où l’université Belhadj Bouchaib a enregistré 60 projets de recherche scientifique de création d’entreprises économiques.

A cette occasion, le recteur de l’université, le professeur Abdelkader Ziadi a présidé la cérémonie de signature de deux conventions de partenariat entre l’université "Belhadj Bouchaib" et l’entreprise publique de gestion des centres d’enfouissement technique d'Ain Témouchent et l’institut technologique spécialisé en formation agricole de cette wilaya.

La première convention comporte la concrétisation d'un projet d'extraction de l'énergie des déchets, élaboré par une équipe de recherche composée de professeurs et d'étudiants du département de chimie, et la deuxième prévoit l'échange d'expériences dans le domaine de l'encadrement et l'exploitation d'un terrain implanté à l'Institut technologique de formation agricole, d'une superficie de 100 hectares, pour accueillir des projets expérimentaux liés à l'agriculture et destinés aux étudiants en sciences agronomiques de l'université "Belhadj Bouchaib", a fait savoir le recteur de l'université.

Lors de cette rencontre organisé par l'université "Belhadj Bouchaib", le même responsable a mis l'accent sur l'importance de créer des ponts de communication entre l'université et différents opérateurs économiques et sociaux dans le cadre d'une approche qui vise à investir dans la ressource humaine scientifiquement et professionnellement pour un développement économique durable.

Cette journée d’étude, qui a vu la participation d'opérateurs économiques des secteurs public et privé dont Algérie Télécom, a été marquée par la présentation, par un nombre d'étudiants, de projets innovants concrétisées dans le cadre de la recherche scientifique.