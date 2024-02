Quatre (4) conventions de partenariat ont été signées, lundi, entre l’Université Yahia Fares de Médéa et des partenaires locaux pour la concrétisation de plusieurs projets de recherche scientifique conduits par des étudiants, a-t-on appris auprès du rectorat.

"La signature de ces conventions s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture de l’université sur son milieu social et économique visant au renforcement des échanges et du partenariat entre l’Université Yahia Fares, par le bais de son bureau de liaison, et les partenaires économiques", a indiqué le recteur de l’université, le Professeur Djaafar Bouarouri.

Les quatre conventions ont été signées avec Algérie Telecom, la société Arab Metal, spécialisée dans la transformation de métaux, l’établissement public de gestion des centres d’enfouissement techniques de la wilaya de Médéa et la ferme "Titteri Aquacole" activant dans le domaine de l’élevage de poissons d’eau douce, a-t-il expliqué.

Ces conventions constituent un début pour consolider encore davantage ce type de partenariat et d’aboutir à une coopération durable et bénéfique pour l’université et la sphère socio-économique locale, a conclu le recteur de l’université Yahia Fares.