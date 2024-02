Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a signé, lundi au siège de l'ambassade du Chili à Alger, le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président chilien, M. Sebastian Pinera.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que nous avons appris le décès, le 6 février 2024, de l'ancien président du Chili, Sebastian Pinera", a écrit M. Goudjil sur le registre de condoléances.

Avec sa disparition, le Chili perd un éminent homme d'Etat ayant contribué à la consécration des fondements de la pratique démocratique et au processus de développement de son pays, dans une conjoncture cruciale de son histoire, laissant derrière lui un parcours jalonné de réalisations, a ajouté le président du Conseil de la nation. "En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom du président de la République, au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances à la famille du défunt et au peuple chilien ami, les assurant de ma profonde compassion", a-t-il conclu son message.