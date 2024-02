Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, lundi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen d'un nombre de communications relatives à plusieurs secteurs, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, ce lundi 12 février 2024, une réunion du Gouvernement, consacrée à la présentation de communications relatives aux secteurs de l'Education nationale et des Affaires religieuses et des Wakfs, ainsi qu'au suivi de l'état de mise en œuvre des dispositions de la loi relative à l'exercice du droit syndical et à l'examen des approches les plus efficientes permettant de résoudre la problématique d'absorbation par le marché du travail du flux des diplômés universitaires hautement qualifiés, dans l'avenir.

Et dans le cadre de la mise en œuvre des directives de Monsieur le Président de la République relatives au parachèvement de la promulgation des textes réglementaires relatifs à l'investissement, le Gouvernement a examiné un avant-projet de texte réglementaire fixant les conditions de cession des actions ou des parts sociales du capital social des sociétés de droit algérien exerçant dans l'un des secteurs stratégiques, et ce, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi de finances complémentaire de 2020.

Le Gouvernement a également entendu des communications sur les mesures prises pour assurer la poursuite de la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et la disponibilité des médicaments au niveau des établissements publics de santé".