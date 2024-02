Quelque 26 000 cas de choléra et 7 000 décès ont été signalés dans 10 pays d’Afrique au cours des quatre premières semaines de cette année, indique mardi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

«Le nombre de personnes atteintes du choléra, notamment en Afrique orientale et australe, a doublé cette année par rapport à l’année dernière, où un total de 26 000 patients et 7 000 décès ont été signalés au cours des quatre premières semaines de cette année dans 10 pays, la Zambie et le Zimbabwe en tête», a précisé l’organisation onusienne.

S’adressant aux journalistes via Internet à Genève, en Suisse, le responsable des opérations d’urgence de l’OMS - Afrique, Fiona Baraka, a mentionné d’autres pays comme «le Mozambique, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, l’Ethiopie et le Nigeria, des pays qui risquent de propager cette maladie à d’autres pays».

L’OMS a débloqué 10,5 millions de dollars de son fonds d’urgence pour aider à lutter contre le choléra, mais elle a demandé une aide supplémentaire en raison de l’appel international en faveur de la lutte contre la maladie. «Personne ne devrait mourir du choléra», a déclaré Baraka.

L’OMS a expliqué que, «compte tenu de la pénurie actuelle de vaccins dans le monde, des méthodes impliquant divers secteurs sont nécessaires pour améliorer l’eau potable et l’assainissement de l’environnement».