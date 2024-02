Plus de 200 interventions chirurgicales ont été programmées dans le cadre de la caravane médico-chirurgicale de solidarité lancée dimanche à Biskra par le Réseau Jeunesse Algérienne en coordination avec la direction locale de la santé, a-t-on appris du directeur du secteur, Abdelkader Aouini.

Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que la caravane a commencé dès dimanche matin à accueillir et prendre en charge les malades au niveau des établissements publics hospitaliers (EPH) Ziouche Mohamed de Tolga, Bachir Benacer de Biskra, Seghir Allegue de Zeribet El Oued, de l’établissement public de santé de proximité de Sidi Okba et de l’établissement hospitalier spécialisé de gynécologie et de chirurgie pédiatrique du chef-lieu de wilaya. Il a également ajouté que les 25 médecins spécialistes de la caravane venus de plusieurs hôpitaux d’Alger réaliseront avec le concours des staffs médicaux des hôpitaux de la wilaya des consultations et des opérations chirurgicales au profit des patients programmés ou souhaitant bénéficier de ces prestations.

Cette initiative qui se poursuivra jusqu’au 15 février s’inscrit dans le cadre des caravanes médicales de solidarité organisées par le Réseau Jeunesse Algérienne sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et en coordination avec le ministère de la Santé, selon la même source.