Algérie Poste (AP) et la Société nationale d'assurances (SAA) ont signé, dimanche à Alger, un contrat de prestation de paiement des indemnités d'assurances au niveau des établissements postaux, indique un communiqué d'AP. Le contrat a été signé par le directeur général d'Algérie Poste, Louaï Zidi, et le président directeur général de la SAA, Youcef Benmicia, lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de la direction générale de la SAA.

Ce contrat porte sur la prestation de paiement des indemnités d'assurances aux bénéficiaires non détenteurs de CCP (Compte Courant Postal) au niveau des bureaux de poste à travers le territoire national, précise la même source, ajoutant que cette collaboration entre AP et la SAA "vise à faciliter et sécuriser les paiements des indemnités d'assurances, offrant ainsi un service plus accessible et efficace aux assurés". "En vertu de cet accord, les bénéficiaires d'indemnités d'assurances, même s'ils ne détiennent pas de CCP, pourront désormais recevoir leurs paiements directement dans les bureaux de poste, offrant ainsi une solution pratique et efficiente", ajoute le communiqué.

A cette occasion, M. Zidi a exprimé "sa satisfaction quant à cette collaboration", soulignant l'engagement d'Algérie Poste à "continuer à offrir des services innovants et accessibles à tous les citoyens".

De son côté, M. Benmicia a salué cette initiative "qui renforce davantage la relation entre les deux entités et contribue à améliorer l'expérience des clients en matière d'assurance".