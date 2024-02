Les Garde-côtes du Commandement des Forces navales sont intervenus pour le sauvetage de marins étrangers, suite à la réception d'un signal de détresse dimanche, provenant d'un navire de dragage en mer battant pavillon espagnol, au large des côtes de Tipaza, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des missions humanitaires, des unités des Garde-côtes du Commandement des Forces navales sont intervenues suite à la réception par le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage du Service national des Garde-côtes du Commandement des Forces navales d'un signal de détresse, dimanche 11 février 2024 à 07h30, provenant d'un navire de dragage en mer, portant le nom +NOVADRAGAMAR+, battant pavillon espagnol et signalant être en danger à un mile nautique au nord de la ville de Fouka dans la wilaya de Tipaza, à son bord deux (2) marins de nationalité portugaise et un (1) autre de nationalité dominicaine", précise la même source.

"Immédiatement, et en coordination avec le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer à Alger en 1ère Région militaire, une opération de sauvetage et d'évacuation a été lancée, en engageant un hélicoptère AS-12 relevant de l'Escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage/1ère RM, ainsi qu'une équipe d'intervention côtière de Bouharoun relevant du Groupement territorial des Garde-côtes de Cherchell/1ère RM. A ce titre, ces unités ont procédé au sauvetage et à l'évacuation de l'équipage du navire vers l'hôpital public de Zeralda pour une prise en charge sanitaire", ajoute le communiqué.

"Cette opération confirme la volonté constante et l'entière disponibilité des unités des Garde-côtes relevant du Commandement des Forces navales à intervenir en mer pour sauver des vies humaines en toutes circonstances", souligne la même source.