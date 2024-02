Le groupe Sonatrach et la société norvégienne Equinor ont signé, dimanche, un protocole d’entente pour la coopération en matière de gestion et de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), dans le cadre des activités menées conjointement en Algérie, indique un communiqué du groupe.

La mise en œuvre de ce protocole d’entente par les deux parties vise notamment à entamer les démarches utiles en vue de la réduction des émissions de GES, de la recherche de solutions énergétiques bas carbone et de la transition énergétique.

Par ailleurs, ce MoU prévoit la poursuite d’études conjointes en vue d’identifier les possibilités de prise en charge du captage de CO2, son utilisation et son stockage sur les sites d’In Salah et d’In Amenas, ajoute le communiqué. Pour rappel, la Société norvégienne Equinor opère en partenariat avec Sonatrach sur les champs gaziers d’In Amenas et d’In Salah.