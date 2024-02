La Banque de développement local (BDL) a lancé une plateforme numérique dédiée à la demande de financement en ligne pour plus de transparence et de flexibilité, a-t-elle indiqué dimanche un communiqué.

Destinée à la clientèle de la banque, professionnels, particuliers et sociétés, la plateforme permettra de contracter des financements de façon simple et rapide via le site de la banque www.bdl.dz ou bien à travers l'application mobile DIGITBDL disponibles 24h/24 et 7j/7, précise le communiqué.

Pour ce qui est des crédits classiques, la demande de financement à distance concerne les crédits de consommation, d'investissement, les crédits pour les PME, les micro-entreprises, les grandes entreprises, les start-up et les crédits pour la promotion touristique.

Concernant le financement islamique, la demande à distance concerne les particuliers pour les formules Mourabaha consommation, Mourabaha véhicule et la location-vente pour l'achat d'un foncier.

Concernant les entreprises, les clients de la banque peuvent demander un financement pour Mourabaha exploitation et Mourabaha investissement, selon la même source.

Les utilisateurs de ce service peuvent introduire les informations essentielles de leur projet, à l'instar du montant et de la durée du financement ainsi que la nature du projet. Cette plateforme propose également un modèle de financement permettant aux demandeurs d'obtenir une estimation du montant de leur financement grâce à l'opération de simulation disponible.

Pour toute demande de financement en ligne, les utilisateurs du service doivent d'abord créer un compte via le lien de redirection sur le site de la banque https://banqueenligne.bdl.dz/auth/register, puis cliquer sur "Mes financements" et "Demander un nouveau financement", choisir le type de financement souhaité et renseigner les informations requises, à l'instar du montant, de la durée, des intérêts et des garanties.

La demande du client sera traitée par la BDL, qui l'informera de l'approbation ou du rejet dans un délai déterminé, puis fixera un rendez-vous au niveau de l'agence choisie pour finaliser le dossier et compléter le financement. Selon le communiqué, la demande de financement en ligne offre aux utilisateurs du service de nombreux avantages en termes de simplicité et de célérité ce qui permet aux clients de la banque de soumettre leurs demandes pour obtenir un financement en quelques clics, et de suivre l'état d'avancement de leurs dossiers en temps réel.

Cette plateforme garantit plus de transparence et de souplesse. Les clients sont ainsi tenus informés de toutes les étapes de la procédure de demande de financement et pourront obtenir toutes les informations concernant cette démarche.

La BDL a lancé le mois dernier, le service gratuit d'ouverture de comptes en ligne, qui permet aux utilisateurs d'ouvrir trois types de comptes: le compte courant, le compte épargne et le comptes devise, un pas important qui vise à se rapprocher davantage des clients et à s'adapter aux développements numériques en cours, "d'autant que l'année 2024 sera l'année de la transition numérique et de la modernisation des opérations bancaires par excellence", souligne le communiqué.