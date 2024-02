Un projet d’étude relatif au programme national de recherche sur le domaine de la sécurité alimentaire dans son volet lié à la pêche et l’aquaculture a été sélectionné au niveau de l’Université d’Oran 2 «Mohamed Benahmed», apprend-on dimanche auprès du Dr Bellouti Nabil, enseignant conférencier à la Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion de la même université.

Ce projet dirigé, qui a été sélectionné durant l’exercice 2021-2022, est intitulé «Analyse d’une chaine de commercialisation de ressources de la pêche et d’aquaculture», a déclaré l’enseignant Bellouti à l’APS, en marge de la 9ème édition du Salon international de la pêche et l’aquaculture, qui se clôture dimanche soir à Oran. Le projet, que dirige cet académicien, consiste en l’élaboration d’un diagnostic du processus de commercialisation des produits marins, de leur sortie du port à leur arrivée au consommateur, ainsi que les étapes de son passage, les causes des transformations des prix, les méthodes de commercialisation les plus utilisées et autres, a ajouté le même interlocuteur, qui est membre du laboratoire de recherche sur l’économie, la gestion des entreprises à l’Université précitée.

Ce projet aura un impact sur les mécanismes de commercialisation, car l’étude ne concerne pas uniquement le consommateur, mais aussi le port, les armateurs de bateaux de pêche, les distributeurs et les poissonniers, et permettra de faire découvrir des différents processus de commercialisation, de leur unification, la réduction du nombre d’intermédiaires dans l’opération de vente, afin d’aboutir à la réduction des prix.