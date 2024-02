Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, dimanche au Palais du gouvernement (Alger), l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam en Algérie, M. Tran Quoc Khanh, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Les entretiens ont porté sur "les relations historiques d'amitié et de solidarité existant entre l'Algérie et le Vietnam", a précisé la même source, ajoutant que les deux parties ont passé en revue "les progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats de la Commission mixte, tenue en octobre 2023, notamment dans les domaines économique, de l'investissement, social et culturel".

Les deux parties ont affiché "leur volonté commune de promouvoir la coopération entre les deux pays à des niveaux supérieurs et à de plus larges perspectives", conclut le communiqué.