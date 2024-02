Le dollar progresse quelque peu vendredi en attendant des données révisées sur l'inflation américaine qui pourraient retarder une première baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 10H55 GMT, le billet vert grimpait légèrement face à l'euro, qui perdait 0,12% à 1,0764 dollar, et s'appréciait face à la devise britannique, qui abandonnait 0,10% à 1,2605 dollar. Sur une semaine dénuée d'indicateurs importants, les cambistes attendent vendredi des révisions des chiffres de l'inflation américaine mesurée par l'indice CPI. L'inflation a fortement ralenti aux Etats-Unis depuis son plus haut en juillet 2022, et se situait à 2,6% sur un an en décembre dernier, selon l'indice PCE, qui est privilégié par la Fed.

L'autre indice d'inflation, CPI, sur lequel est indexé notamment les pensions de retraites des Américains, est en revanche reparti légèrement à la hausse en décembre, à 3,4% sur un an. La question clé est de savoir si les nouvelles données confirmeront que l'inflation a diminué aussi rapidement qu'initialement annoncé ces derniers mois, ou de façon plus étalée sur l'année. "Des révisions à la hausse pourraient retarder le calendrier de baisse de taux" de la Fed, résument des analystes.

Les investisseurs s'attendent à un pivot dans la politique monétaire américaine à partir de mai ou juin.