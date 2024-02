Les Bourses européennes ont commencé la séance de vendredi dans des directions diverses, animées par les derniers résultats d'entreprises publiés, en attendant des données sur l'inflation aux Etats-Unis en 2023.

En Europe, vers 08H35 GMT, Paris perdait 0,11%.

Londres (+0,05%), Francfort (+0,09%) et Milan (+0,26%) progressaient mollement.

En Asie, l'approche du Nouvel An chinois a laissé les marchés boursiers inertes.

La Bourse de Shanghai est restée fermée et celle de Hong Kong a reculé de 0,83% après une séance écourtée.

L'indice principal de Tokyo a terminé à +0,09%.

Jeudi à New York, l'indice S&P 500 a atteint un nouveau plus haut en séance, sans toutefois réussir à franchir la barre symbolique et historique des 5.000 points.

Vendredi, les marchés scruteront la révision, après prise en compte d'ajustements saisonniers, des chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis. "Les révisions d'aujourd'hui pourraient révéler si la tendance baissière de l'inflation américaine cache un ralentissement plus important ou une reprise tardive", ce qui aura des effets sur les anticipations de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) américaine, estiment des analystes.

Les marchés attendent de la banque centrale américaine qu'elle baisse ses taux prochainement, maintenant que l'inflation a ralenti.

Mais ses membres multiplient les déclarations appelant à la prudence et mettant en garde contre le risque de baisser trop tôt les taux directeurs et de raviver les pressions inflationnistes.

Pour ce qui et des prix du pétrole, ils étaient plutôt stables vers 08H30 GMT, après avoir grimpé de plus de 3% la veille.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en avril, prenait 0,17% à 81,75 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mars, gagnait 0,16% à 76,34 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro était stable (+0,05%) par rapport au dollar, à 1,0783 dollar pour un euro.