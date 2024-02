Un centre de développement de l’entrepreneuriat a été ouvert, samedi à l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret, parallèlement au lancement d’une session de formation en faveur des porteurs de projets de startups, a-t-on constaté.

Le recteur de l’Université Berrezoug Belgoumidi a souligné, lors de sa supervision du lancement de ce double événement, "que cet espace a été sélectionné avec soin pour être un phare pour la formation des générations d'entrepreneurs armés de méthodes scientifiques pour réussir leurs projets d'une manière qui les sert, ainsi que l’économie locale et nationale".

Ce bâtiment est situé au milieu du Pôle Universitaire Keramane et dispose de tous les équipements nécessaires, notamment un amphithéâtre pouvant accueillir 300 personnes.

Il accueillera également des antennes permanentes de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, du Centre d’appui technologique et d’innovation, du Bureau de liaison entre l'Université et les entreprises et une unité pour le développement de l'intelligence artificielle. Des bureaux seront également attribués aux porteurs de projets pour mettre en œuvre les premières étapes de leurs projets, à des prix symboliques.

Pour sa part, la directrice du Centre de développement de l'entrepreneuriat de l'Université de Tiaret Fatima Sadji a annoncé que les concernés par cette session de formation de 15 jours sont des porteurs de 27 projets de création de startups dans les domaines des services, des applications électroniques et des industries de transformation, dont les gérants sont d’actuels étudiants ou des diplômés. Les personnes concernées suivront une formation dans plusieurs modules, dont certains sont dispensés par des professeurs d'université, liés aux "bases de la génération d'idées dans le domaine de l'entrepreneuriat", "l'analyse stratégique des marchés" et "la gestion des ressources et des opérations".

Un expert de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat supervisera la formation des éléments concernés sur les "cadres juridiques de création d’une entreprise, tout en invitant des porteurs de projets réussis pour rapprocher les stagiaires de la réalité du terrain.

A l'avenir, ce centre sera un espace de formation pour tous ceux qui souhaitent obtenir un financement dans le cadre de l'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat de toutes catégories, sachant que l'obtention d'un certificat de formation sera la première étape pour assurer un financement, a souligné Mme Sadji.