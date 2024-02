Un centre de développement de l’entrepreneuriat a été ouvert, samedi, à l’université Saad Dahlab de Blida, en vue d’assurer l'accompagnement et la formation des porteurs de projets, a-t-on appris auprès de la présidente de cette structure, le Pr.Guasmia Lahcheme.

La création de ce centre à l'Université Saad Dahlab, qui dispose également d'un incubateur d'entreprises, s’inscrit dans la cadre du programme national de renforcement de l'esprit d'entrepreneuriat et de l'innovation en milieu universitaire.

Il vise à assurer un accompagnement et une formation aux universitaires pour la mise en œuvre de leurs idées, leur développement et leur incarnation en startups. Selon la même responsable, ce nouveau centre assurera des sessions de formations au profit des étudiants porteurs d'idées, axées notamment sur le marketing et la comptabilité, avec un encadrement assuré par une équipe d’enseignants universitaires spécialisés dans le domaine de l'entrepreneuriat, en plus de représentants de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE).

Présent sur place, le représentant de l'ANADE, El-Hani Lanai, a fait part du lancement, samedi, de la première session de formation d’une durée de 15 jours, au profit d'un groupe d'étudiants universitaires désirant créer des micro-entreprises, lesquels bénéficieront notamment de cours théoriques concernant le volet juridique de la création d'une micro-entreprise et des conditions exigées pour bénéficier du soutien de ce dispositif.

Appelée à être suivie par d’autres sessions similaires, cette formation donnera également lieu à la présentation de précédentes expériences d’étudiants ayant créé des entreprises privées, qui ont contribué au soutien de l'économie locale et à la création de postes d’emplois, afin d’en tirer les enseignements nécessaires, selon la même responsable.